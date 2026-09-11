Почему сны с домом сулят проблемы со здоровьем и что ещё означает дом во сне по сонникам Дом во сне — о чём это? Что, если во сне видишь старый дом или дом, где вырос? Домов во сне много, дом горит — как трактовать такие сны? Что они символизируют? О том, к чему снится дом, подробно рассказывает Life.ru. 29417 29417 Что значит во сне увидеть дом — к счастью или проблемам? Обложка © Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Damir Khabirov

Видеть во сне дом — это судьбоносно. Так говорит практически каждый сонник. А мы посмотрели их множество, уж поверьте. Несмотря на то что дом или квартира встречаются во сне достаточно часто, смысл у них очень важный, даже сакральный. На такие сны надо обращать особенное внимание. Сны с «домашним» сюжетом часто становятся вещими. Так всё-таки к чему снится дом? Подробно расскажем в материале.

К чему снится дом: Толкование по Фрейду

По «Толкованию сновидений» Фрейда дом во сне — это про секс или же про здоровье. Фото © Wikipedia / Max Halberstadt

На самом деле дедушка Фрейд знал о множестве самых увлекательных опытов, которые проводили его коллеги в надежде выяснить, почему им снится то или иное. Так, в своём «Толковании сновидений» он передаёт эксперименты врача Луи Альфреда Мори, которые тот проводил в 1850-х годах. Мори просил ассистентов подносить к его лицу раскалённое железо во время сна: в итоге доктору приснилось, что в его дом ворвалась банда шофферов и пытает жильцов раскалёнными углями. К чему снится дом, в этом контексте не совсем понятно, но тем не менее интересно.

Нормальное толкование снов про дом у Фрейда тоже есть. Так, штудируя труды коллеги Карла Шернера, Фрейд передавал, что дом во сне — это метафора всего человеческого организма. То, к чему снится дом, зависит от самой микровселенной сна. Так, несколько домов — это отдельные органы; длинные улицы с домами — проблемы с кишечником; потолок комнаты в доме, покрытый пауками, — это головная боль.

Другому пациенту Фрейда приснился маленький домик, пройти в который ему помогла жена, а за забором тот увидел двор, поднимающийся в гору. Это был сон с сексуальным подтекстом: уважение к жене не позволяло в то время пациенту вступить ни в связь с самой женой, ни в связь со служанкой из Чехии. Другому пациенту приснилось, как он убегает из некоего дома через анфиладу комнат: дом во сне был публичным. В другой раз деревянный дом символизировал в сновидении могилу.

К чему снится дом: Толкование по соннику Миллера

В соннике Миллера много интересного о том, к чему снится дом. Фото © Wikipedia

Сонник Густава Миллера дарит нам подробные и разнообразные толкования снов о доме. Это одна из самых популярных книг для работы со снами. По Миллеру то, к чему снится дом, выяснить достаточно легко. Так, если во сне ваше жилище ограбили, это символизирует ситуацию, когда от вас потребуется много храбрости для отстаивания своих убеждений. Если вы — беспечный человек, то ждите несчастья. Вы не можете найти свой дом во сне — к утрате веры в честность людей. Во сне у вас нет дома — будет полоса неудач, денежные потери. Переезд во сне — срочные новости и поездки. Для женщины уход из дома во сне сулит общение с клеветниками.

По Миллеру то, к чему снится дом, зависит от того, что это за дом. Если вы навестили во сне своё старое жилище — ждите хороших новостей. Если старый дом во сне уютный и радостный — впереди долгий период благополучия. Но заброшенный дом — плохой знак, он предупреждает о горестных событиях.

К чему снится дом: Толкование по соннику Артемидора

Артемидор много рассказывает о том, к чему снится дом, если вы в рабстве. Фото © «Шедеврум»

«Онейрокритика» Артемидора Далдианского была самым популярным сонником на протяжении всего Средневековья. Стоит отметить, что данный труд был написан ещё в античную эпоху, поэтому описывает явления, которые мы с вами можем наблюдать только в том случае, если нам совсем не повезёт. Например, представим себе, что вы вдруг стали рабом. В таком случае, наблюдая сон о том, как вы летите по дому, вы можете быть уверены в том, что хозяин будет относиться к вам лучше, чем к другим рабам или вовсе подарит вам свободу.

Если вам снится публичный дом, по Артемидору всё зависит от контекста. Обычно такой дом во сне символизирует малый стыд и малую потерю, но в целом после него стоит ожидать чего-то хорошего. Но если во сне вам не удалось выйти из публичного дома, можно ожидать любых ужасов, даже смерти. Но если вам снится обычный дом, в котором живут, и в него втекает река, то при чистоте речных вод это обещает богатство. Если река мутная, то дом сгорит. Колодец в доме значит умножение вашего дохода. Бог врачевания Асклепий сулит эпидемию, если входит в дом. Птицы, которые поселились в доме, предсказывают, что дом опустеет.

А сейчас в попытках выяснить, к чему снится дом, мы вернёмся к тому, с чего начали. Для Артемидора дом во сне тоже символизирует человеческое тело, а также всё, что его окружает: одежду, транспорт и так далее. Так, сон про разорванную одежду может предвещать разрушение дома, сон про разрушение дома может предвещать поломку транспорта, а если во сне заболеет ваш раб, ждите больших расходов на ремонт.

К чему снится дом: Толкование по соннику Древнего Египта

По соннику Древнего Египта дом во сне свидетельствует о чём-то хорошем, но варить пиво в нём не стоит. Фото © «Шедеврум»

Папирус Честера-Бити III — это древнейший из дошедших до нас сонников. Ему точно больше двух тысяч лет, а пользовались им ещё древние египтяне. Вот что думали жители страны пирамид о том, к чему снится дом.

Если во сне человек заходит в свой дом — можно порадоваться, так как это означает прекращение споров. Если вам снится ваш дом и вы в нём обрабатываете камень — ваша позиция в доме укрепится. Если в доме во сне переполох — это плохо, стоит ждать болезни. Заколотить свой дом — к неудаче. Строить дом во сне — тоже плохо, так как предупреждает о клевете в ваш адрес или тревожных словах от близких. Если вы покрываете жилище нубийской охрой — это к разлуке. Хорошо, что в наших реалиях довольно трудно достать нубийскую охру. Варите пиво в своём доме во сне — значит, вас скоро оттуда выгонят.

К чему снится дом: Толкование по исламскому соннику

Исламский сонник утверждает: дом во сне символизирует Райский сад. Фото © «Шедеврум»

В исламском соннике тоже много толкований того, к чему снится дом. Жилище может символизировать Джаннат, то есть Райский сад. Если во сне вас приглашают на трапезу в чужое жильё — это благая весть о Рае. По другой трактовке дом во сне может символизировать жену. Разрушение жилища символизирует неудачи, а увеличение дома приведёт к росту благополучия.

К чему снится дом женщине

Дом во сне женщины — отдельная тема для разговора. Если молодая женщина видит во сне свой дом — это к беременности или женитьбе. Если во сне её старый дом заброшен — к смерти друга или избранника. Незнакомый дом снится девушке к появлению в её жизни интересного мужчины, а по отделке дома можно определить характер: много мрамора — мужчина жесток.

К чему снится старый дом

Старый и ветхий дом во сне — не к добру. Впереди болезнь или смерть. Фото © «Шедеврум»

Старый дом в хорошем состоянии снится к приятным новостям. Если он заброшен, впереди смерть или болезнь родственника. Уютный старый дом во сне — к гармонии, счастью и радости. Если дом обветшалый — сон сулит неудачи и болезни. Просто старый дом — надо доделать старые дела, а также в будущем вы можете допустить ошибку.

К чему снится большой дом

Большой дом во сне является хорошим знаком. Это символ успеха, богатства и удачи. Ещё варианты, к чему снится большой дом: чувство собственного достоинства и внутренняя гармония. Если большое жилище принадлежит не вам и снится снаружи, это символизирует, что кто-то вмешивается в вашу жизнь. Если во сне дом ваш, только построенный и большой — впереди новые дела, от которых даже можно отказаться, если не хватит сил.

К чему снится много домов

Много домов во сне — это либо проблемы со здоровьем, либо перемены. Фото © «Шедеврум»

Если вам снится много домов, толкование тут может быть сугубо биологическое. Множество зданий — это ваш организм. Если они соединены длинными дорогами, проверьте здоровье кишечника: там могут быть проблемы. Много домов во сне могут даже сулить большие перемены.

К чему снится чужой дом

Если вы заходите в чужой дом во сне, то вы вмешаетесь в чью-то жизнь. Если вас пригласили — вас попросят о помощи. Если находиться в чужом доме во сне комфортно — это тоже к большим переменам. Если во сне вам страшно в чужом жилище — ожидайте потерь и неудач.

К чему снится дом в поле

К чему снится дом в поле? К тому, что люди вас уже достали. Фото © «Шедеврум»

Если вам снится дом в поле, это может символизировать ваше желание побыть в уединении и отдохнуть от людей. Через такие сновидения вы можете стремиться к простой крестьянской жизни. Кроме того, толкование может быть таким: поле — это потенциал, а дом — это защита и уют.

К чему снится пожар в доме

Видеть во сне пожар очень неприятно, особенно, если он в доме. По сонникам такое сновидение означает, что у вас будут большие проблемы в отношениях, вплоть до развода. Такой сон может предупреждать и о серьёзных изменениях в жизни. К тому же, если приснился пожар в квартире, вас могут обмануть родственники или друзья.

К чему снится крыша дома

Спать во сне — это рекурсия. Спать во сне на крыше дома — это знак того, что в реальной жизни вы в безопасности. Фото © «Шедеврум»

Если крыша дома во сне рушится, вас ждёт неожиданное несчастье. Но толкование не всегда негативное: крыша также может символизировать философские идеи, которые сейчас вас вдохновляют. Сон на крыше во сне означает защищённость от злых умыслов врагов наяву.

Что, если во сне мыть пол дома

Если во сне вы моете пол в своём доме — ждите хороших перемен. Если полы моются в доме родителей — семья столкнётся с проблемами. Уборка дома у мёртвой бабушки — хороший знак, несмотря на зловещую атмосферу. Такой сон значит, что вы разрешите все семейные конфликты. Если во сне вы моете полы дома и шваброй, то вас будут уважать соседи.

К чему снится дом, в котором вы выросли

Родной дом во сне — отличный знак. Но если он заброшен, ждите беды. Фото © «Шедеврум»

К чему снится дом, в котором вы выросли? Только к хорошему! Если он вызвал положительные эмоции, значит, в жизни всё идёт как надо. Но только если дом в хорошем состоянии и вы посещаете его днём. Дом детства развалился или заброшен? Будет очень трудно и плохо. Вы посетили его ночью? Вы скоро попадёте в неприятную ситуацию.

Таким образом, дом во сне может означать множество разных вещей. По Фрейду он символизирует сексуальную сферу, по Шернеру — сам организм. Сонник Миллера говорит, что видеть во сне дом, в котором вы выросли, — это замечательно. Артемидор Далдианский упоминает рабов и публичные дома. Для древних египтян дом во сне — это и плохо, и хорошо одновременно. Если вам интересна тема сонников, предлагаем ознакомиться с материалом Life.ru о снах, в которых фигурируют тараканы или волосы.

Авторы Любовь Свободная