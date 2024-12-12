С днём рождения, «Брат»: 6 интересных фактов о картине Балабанова, которой стукнуло 27 лет

Фильм «Брат» вышел в прокат в 1997 году. Это во всех отношениях культовое кино оказало огромное влияние на целые поколения российских зрителей. Криминальная история о «лихих 90-х», в которой всё равно нашлось место порядочности и человечности, даже в 2024 году как никогда актуальна. В этом материале мы собрали шесть интересных фактов о знаменитой картине.

«Брата» сняли за 31 день

Сергей Бодров – младший в знаменитой сцене, где он заставляет кавказцев заплатить за проезд. Фото © Фильм «Брат», режиссёр/сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

Легендарный фильм «Брат» был снят всего лишь за месяц — это не просто быстро, а очень быстро, особенно в киноиндустрии, где картины могут снимать годами. Кроме того, бюджет фильма был до удивления мал, особенно по сравнению с суммами, которые «Брат» сделал в прокате. Культовую картину сняли всего за 10 тысяч долларов, причём это были личные средства режиссёра.

В сценарии Данила Багров делает себе бронежилет из CD-дисков

Данила Багров со своим любимым CD-плеером. Фото © Фильм «Брат», режиссёр/сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

События в фильме немного отличаются от первоначального сценария. Так, в какой-то момент фильма Данила должен был делать себе броник из компакт-дисков, но в итоговой версии от этой идеи отказались. Кроме того, в сценарии не прописали тусовщицу Кэт и знаменитую сцену с кавказцами.

Бутусов, Письмиченко и Сухоруков работали бесплатно

Светлана Письмиченко и Виктор Сухоруков не потребовали гонораров за съёмку в фильме, который был снят всего за 10 тысяч долларов. Фото © Фильм «Брат», режиссёр/сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

С Бутусовым Балабанов договорился на бартер: «Наутилус» предоставили песню для фильма, а взамен получили клип, созданный из отрывков картины. Светлана Письмиченко и Виктор Сухоруков не потребовали гонораров — снялись «по старой памяти», как говорил режиссёр. При этом в прокате «Брат» собирал по семь миллионов за день.

Владимир Ермилов во время съёмок получил настоящее ранение

Владимир Ермилов в роли мужа машинистки трамвая Светы. Фото © Фильм «Брат», режиссёр/сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

Ермилов, который в фильме играл мужа Светы, домашнего насильника, получил во время съёмок реальное ранение. Это произошло, пока снимали эпизод, где Данила стреляет в ногу мужу Светы. Пиротехник допустил роковую ошибку, и Ермилову пробило ногу пыжами.

«Макдоналдс» из «Брата» тогда был единственным в Санкт-Петербурге

В фильме засветился самый первый «Макдоналдс» в Санкт-Петербурге. Фото © Фильм «Брат», режиссёр/сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

Самый знаменитый фастфуд-ресторан в мире, грозный вестник перехода России от коммунизма к капитализму, в 1997-м существовал в Санкт-Петербурге в единственном экземпляре. На Каменноостровском проспекте снимали эпизод, где Данила Багров встречается с тусовщицей Кэт. Петроградская сторона подарила фильму множество локаций и даже один киноляп: Данила слишком быстро попадает на Петроградку из дворика на Васильевском острове.

Создатели игры Grand Theft Auto IV вдохновлялись «Братом»

Нико и Роман Беллики из четвёртой части культовой криминальной компьютерной игры. Фото © YouTube / Alexandr PolyAK

GTA — это «Брат» в мире гейм-индустрии. Серия компьютерных игр, в которых можно примерить на себя роль бандита, является ровесницей культового фильма: первая игра серии тоже вышла в 1997 году. Четвёртая часть GTA несёт в себе явную отсылку на сюжет фильма: Нико Беллик, как и Данила Багров, возвращается на родину с войны и решает переехать в другой город, где уже давно «процветает» его брат. Правда, в случае Нико город находится в другой стране и брат у него двоюродный.