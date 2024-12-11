Никита Кологривый перевоплотится в суперагента в фильме «Небриллиантовая рука»

В новогоднюю ночь на телеканале ТНТ состоится премьера музыкальной комедии «Небриллиантовая рука». Авторы проекта поделились, что одну из ролей в фильме исполнит звезда «Слово пацана» Никита Кологривый. Об этом сообщает «Киноафиша».

В новогоднем фильме актёр сыграет суперагента 006. Персонажа специально написали для Кологривого. Аналогичных героев в оригинальном фильме «Бриллиантовая рука» нет.

Комедийный фильм станет современной интерпретацией культовой комедии Леонида Гайдая. Всё действие будет разворачиваться не в советской реальности, а в наши дни. В этот раз Семён Семёнович Горбунков, которого сыграет Тимур Батрутдинов, поедет в круиз. В лучших традициях советской классики главный герой окажется в гипсе. Его в порту Дубая Горбункову наложат контрабандисты. В этот раз вместо бриллиантов на теле героя будут прятать фены от Dyson и модные смартфоны.

Роль контрабандистов Геши и Лёлика исполнят Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Их задача по приказу Шефа снять гипс с Горбункова. Кстати, в процессе действия главный герой, изначально скромный экономист, превратится в настоящего специального агента. Возможно, именно персонаж Никиты Кологривого повлияет на это превращение. Пока о суперагенте 006 известно лишь то, что он работает в секретном бюро по борьбе с контрабандой. На фото со съёмок Кологривый предстаёт в костюме в стиле легендарного Джеймса Бонда и с короткоствольным пистолетом.

Кроме того, в фильме примет участие Регина Тодоренко. Она сыграет роль коварной соблазнительницы, прообразом для которой стал персонаж Светланы Светличной из оригинальной ленты. Регина споёт в комедии песню «Помоги мне», переложенную на мотив «Skyfall» — заглавного трека одного из фильмов об агенте 007.