Кино Mail получил престижную «Премию Рунета 2024» за вклад в культурные проекты

Кино Mail, популярный русскоязычный медиапроект, получил престижную «Премию Рунета 2024», об этом пишет Super.ru. Награда была присуждена в номинации «Культурные проекты» за спецпроект ко Дню российского кино. Цель спецпроекта — дать пользователям уникальную возможность погрузиться в 116-летнюю историю отечественного кинематографа. На портале собраны обзоры, народные рейтинги фильмов и интервью с известными актёрами..

Особое внимание жюри привлекло шоу «Актёрская студия» с Вадимом Верником, созданное совместно с VK Creative. Это телешоу приглашает известных российских актёров, таких как Александр Петров, Константин Хабенский и Юлия Снигирь, которые делятся своими профессиональными секретами и рассказывают о сложностях актёрской карьеры. Важной частью программы являются дискуссии, в которых участвуют студенты театральных вузов, благодаря чему шоу становится не только развлекательным, но и образовательным.

Кино Mail, ранее известный как Афиша Mail.ru, стал крупнейшим агрегатором видеосервисов в России. С момента своего перезапуска в 2014 году проект постоянно развивается, предлагая пользователям удобный поиск и выбор видео, а также доступ к обширной базе легальных фильмов и сериалов. Партнёрство с онлайн-кинотеатрами Okko, Ivi и Megogo позволяет проекту предоставлять более 17 тысяч фильмов и сериалов.

Новый проект «PROсмотрено» от Кино Mail тоже заслуживает внимания. Это не просто шоу, а платформа для обсуждения фильмов, где блогеры и киноделы могут обмениваться мнениями и идеями. Проект стремится объединить представителей индустрии, критиков и зрителей, чтобы вместе создавать качественный контент.

Кино Mail продолжает радовать свою аудиторию новыми проектами и сервисами, поддерживая высокий уровень культурной жизни в России.