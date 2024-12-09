В Москве наградили победителей «Премии Рунета–2024»

В Москве 9 декабря состоялась XXI Торжественная церемония вручения Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премия Рунета–2024». Награды вручались в нескольких номинациях, охватывающих государственные проекты, СМИ, цифровой контент, экономику и бизнес, науку и технологии, а также культурные и социальные инициативы.

Среди лауреатов премии в категории «Государство и общество» оказались цифровой колледж Skillbox, проект «Старт Бизнеса Онлайн» от ФНС России, Росгвардия и проект «Сделано в Москве». Специальными дипломами награждены проекты «Цифровая Россия» и «Мой Урал», Общественное телевидение России и «Инвестиционная карта Российской Федерации».

В номинации «СМИ и массовые коммуникации» победили видеохостинг Rutube, журнал «Домклик», а также проекты «Русская мефедроновая чума» от Ленты.ру и «Сортировочная» телеканала Москва 24.

Отдельное внимание уделено номинации «30 лет домену .RU», приуроченной к юбилею российского интернета. Награду получили проекты «Тридесятый Рунет» от РГ Медиа и «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета».

Примечательно, что в этом году лауреаты представляют как крупные национальные инициативы, так и локальные проекты, которые формируют облик современного Рунета. Награда охватила сферы культурных и социальных проектов, благотворительности и семейных ценностей, что отражает многообразие участников, которые вносят свой вклад в развитие интернет-пространства России.