Спецпроект ИД «АиФ» с участием певца SHAMAN вошёл в шорт-лист премии Рунета

В результате голосования экспертный клуб сформировал шорт-листы всех номинаций премии Рунета за 2024 год. Одним из претендентов на победу стал спецпроект издательского дома «Аргументы и факты» «Вслед за отцом», хедлайнером которого является заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN).

Мультимедийный просветительский проект рассказывает о роли мужчины в обществе и семье, а также об отцовстве в наши дни. Он номинирован в категории «Детский Рунет и семейные ценности», сообщает aif.ru. Как отметил генеральный директор «АиФ» Руслан Новиков, для издания поддержка семейных ценностей и вопросов демографии является приоритетной уже не первый год.

«Мы посчитали важным в Год семьи выпустить большой спецпроект, который посвящён современным отцам. Нас поддержал ИРИ. Мы показали 100 настоящих отцов — глав своих семей, любящих, заботливых, сильных и ответственных. Разных профессий, разных национальностей, как неизвестных до выхода проекта, так и популярных персон», — отметил Новиков.

По его словам, документальный фильм поддержали отечественные звёзды. В частности, SHAMAN поведал свою историю взаимоотношений с отцом, а также представил одноимённую песню — «Отец». Эксперты в настоящее время делают выбор в пользу трёх равноправных лауреатов в каждой номинации, которые и будут удостоены награды.