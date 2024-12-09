В Москве начался всероссийский форум, где вручат национальную премию «Патриот»

В Москве 8-9 декабря проходит ключевое завершающее событие «Роспатриотцентра» «Росмолодёжи» – Всероссийский патриотический форум, который объединил 1000 участников со всей страны. В рамках мероприятия состоится награждение лауреатов Национальной премии «Патриот» и «Патриот-2024», которое приурочили к Дню Героев Отечества 9 декабря.

На площадке Центрального выставочного зала «Манеж» прошла панельная дискуссия «Славься, страна! Мы гордимся тобой!», в которой приняли участие сенатор, трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин, российский космонавт-испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса», Герой России, первый в мире учёный — командир космического корабля Сергей Рязанский, писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин и другие известные лица.

«Сегодня нужно хвастаться нашей историей, трудом, дисциплиной и упорством. Всем тем, что ежедневно спасает наших Героев. Сегодня на форуме присутствуют люди, которые неоднократно доказывают свою преданность и любовь к своей Родине. Нам нельзя бояться, нельзя сомневаться в своей стране. В первую очередь, мы – подданные нашего государства», – подчеркнул Карелин.

Прилепин отметил, что нынешнее поколение — это звено между прошлым и будущим, и оно должно быть крепким, ведь всю тысячу лет до нас были такие же крепкие звенья. Писатель добавил, что Россия — непереходящая и вечная, самая богатая страна на свете, с самой яркой и огромной национальной культурой, с огромными запасами нефти, газа, пресной воды и великими достижениями атомной промышленности.

«Всё, что мы умеем и имеем – бесценно. Россия должна быть важна для нас точно также, как для наших великих людей Достоевского, Пушкина, Толстого и других великих писателей, композиторов и Героев. Для них Россия была важна во всей своей полноценности», — сказал Прилепин.

Рязанский назвал условие сильной России. По словам космонавта, нужно вкладываться во все сферы: науку, образование, спорт и развитие технологий. Граждане должны мечтать и строить планы на будущее, потому что без творчества ничего не будет.

«Меня многие спрашивают: у нас так много проблем на Земле, зачем мы летаем в космос? Мы летаем туда, чтобы развивать науку и технический прогресс, чтобы совершать прорыв в различных областях и быть первыми. Делаем это за тех, кто несколько десятков лет назад об этом мечтал. Главное в жизни – стремиться и мечтать!», — отметил космонавт.

Форум состоится в двух форматах: офлайн и онлайн. Очная программа включит в себя тренинговую, деловую и культурную части. В рамках мероприятия пройдут секции, которые станут платформой для обсуждения философских и практических аспектов понятия «Подвиг», его моральных основ и влияния на патриотическое воспитание молодого поколения, а также сессии, посвящённые сохранению памяти о подвигах защитников Отечества.

Сегодня, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. В Кремле по этому поводу состоится торжественное мероприятие, на котором президент РФ Владимир Путин вручит медали «Золотая Звезда» Героям России.