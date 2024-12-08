Стал известен плотный график Путина на следующую неделю

Торжественное мероприятие проведут в Большом Кремлёвском Дворце. Туда пригласили более 300 военных и гражданских лиц. Участниками праздника станут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Помимо этого, на неделе Владимир Путин вручит ещё одни государственные награды и проведёт заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Также российский лидер встретится с главами парламентов стран ОДКБ. Не стоит забывать и о подготовке к программе «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря, отметил журналист ВГТРК Павел Зарубин.