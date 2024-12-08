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Регион
8 декабря, 13:03

Стал известен плотный график Путина на следующую неделю

Путин вручит медали «Золотая Звезда» Героям России 9 декабря

Президент России Владимир Путин проведёт новую неделю в плотном рабочем графике. В понедельник глава государства вручит медали «Золотая Звезда» Героям России. Об этом сообщила пресс-служба лидера РФ.

«9 декабря Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества, где вручит Героям России медали «Золотая Звезда»,говорится в сообщении Кремля.

Торжественное мероприятие проведут в Большом Кремлёвском Дворце. Туда пригласили более 300 военных и гражданских лиц. Участниками праздника станут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Помимо этого, на неделе Владимир Путин вручит ещё одни государственные награды и проведёт заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Также российский лидер встретится с главами парламентов стран ОДКБ. Не стоит забывать и о подготовке к программе «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря, отметил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

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Напомним, что 19 декабря в 12:00 по Москве состоится прямая линия, которая будет совмещена с пресс-конференцией Владимира Путина. В этом году для сбора и обработки вопросов будет использоваться искусственный интеллект.

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Life.ru

Наталья Афонина
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