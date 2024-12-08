Путин наградил двух кадетов ФСО за спасение людей во время теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибающих» кадетов ФСО России московской школы №1574 Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые пришли на помощь пострадавшим во время теракта в «Крокусе». Соответствующий указ был опубликован на портале правовых актов.