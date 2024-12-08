Путин наградил двух кадетов ФСО за спасение людей во время теракта в «Крокусе»
Путин наградил школьников Гуреева и Горбунова, спасавших людей в «Крокусе»
Андрей Горбунов (слева) и Тимур Гуреев. Фото © Департамент образования и науки города Москвы
Президент России Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибающих» кадетов ФСО России московской школы №1574 Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые пришли на помощь пострадавшим во время теракта в «Крокусе». Соответствующий указ был опубликован на портале правовых актов.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибающих» учащегося ГБОУ города Москвы «Школа Nº 1574» Горбунова Андрея Олеговича, учащегося ГБОУ города Москвы «Школа Nº 1574» Гуреева Тимура Андреевича», — сказано в президентском указе.
Напомним, что теракт в подмосковном «Крокус Сити холле» произошёл 22 марта 2024 года. Тогда головорезы ворвались на концерт группы «Пикник», начав расстреливать всё, что движется. Трагедия унесла жизни 145 человек, ещё более 500 получили ранения. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Также задержаны и арестованы их пособники. СК РФ подтвердил контакты боевиков из «Крокуса» с украинскими националистами.