Воробьёв рассказал о разработке мемориала на месте теракта в «Крокусе»
Теракт в «Крокус сити холл». Фото © Life.ru
Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити холл» уже разработана. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Сама концепция, она обсуждалась, она есть», — отметил он, не уточнив, когда могут завершиться работы.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта в подмосковном Красногорске: вооружённые боевики открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник», а затем подожгли зрительный зал. Жертвами чудовищного преступления стали 144 человека, ещё 551 посетитель концертного зала получил ранения. По данному делу арестовано более 10 человек. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами.