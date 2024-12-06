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6 декабря, 07:48

Воробьёв рассказал о разработке мемориала на месте теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокус сити холл». Фото © Life.ru

Теракт в «Крокус сити холл». Фото © Life.ru

Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити холл» уже разработана. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Сама концепция, она обсуждалась, она есть», — отметил он, не уточнив, когда могут завершиться работы.

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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта в подмосковном Красногорске: вооружённые боевики открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник», а затем подожгли зрительный зал. Жертвами чудовищного преступления стали 144 человека, ещё 551 посетитель концертного зала получил ранения. По данному делу арестовано более 10 человек. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами.

Александра Вишнякова
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