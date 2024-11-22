Раненная в теракте в «Крокусе» женщина родила здоровую девочку
Врачи помогли стать мамой женщине, раненой в «Крокус Сити Холле». Обложка © VK / МОНИИАГ
Врачи приняли роды у 42-летней женщины, которая будучи беременной была ранена в грудь во время теракта в «Крокус Сити Холле». Благодаря усилиям медиков она смогла выносить и родить здоровую дочку. Малышка появилась на свет в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
После трагедии медики боролись за маму и её будущего ребёнка. С 18-й недели за здоровьем пациентки следили специалисты областного НИИ акушерства и гинекологии. «Учитывая особенности анамнеза, за 1,5 недели до предполагаемых родов мы приняли женщину на дородовую госпитализацию. На 40-й неделе беременности у пациентки развилась родовая деятельность», — рассказал директор Роман Шмаков.
По словам врача, по показаниям будущей маме провели операцию кесарево сечение. Вмешательство прошло успешно и девочка родилась здоровой. Вес малышки — 3 килограмма 350 граммов, а рост — 52 сантиметра. В настоящее время мама и малышка чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.
Напомним, что теракт в «Крокусе» в Красногорске произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. После этого они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. Жертвами теракта стали 145 человек, более 550 пострадали. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами. По делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей. В ноябре суд продлил арест четырём исполнителям теракта.