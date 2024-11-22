Раненная в теракте в «Крокусе» женщина родила здоровую девочку

Врачи приняли роды у 42-летней женщины, которая будучи беременной была ранена в грудь во время теракта в «Крокус Сити Холле». Благодаря усилиям медиков она смогла выносить и родить здоровую дочку. Малышка появилась на свет в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

После трагедии медики боролись за маму и её будущего ребёнка. С 18-й недели за здоровьем пациентки следили специалисты областного НИИ акушерства и гинекологии. «Учитывая особенности анамнеза, за 1,5 недели до предполагаемых родов мы приняли женщину на дородовую госпитализацию. На 40-й неделе беременности у пациентки развилась родовая деятельность», — рассказал директор Роман Шмаков.