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20 ноября, 12:08

Суд не выпустил из СИЗО владельцев логова убийц из «Крокуса‎» и машины для побега

Суд продлил арест ещё четырём фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Исроил Исломов*, Диловар Исломов*, Аминчон Исломов* и Алишер Касимов*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Исроил Исломов*, Диловар Исломов*, Аминчон Исломов* и Алишер Касимов*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы продлил арест четырём фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек. На скамье сегодня, 20 ноября, оказались владельцы машины, на которой убийцы после бойни скрылись в направлении Брянской области.

Исроил Исломов*, Диловар Исломов*, Аминчон Исломов* и Алишер Касимов*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Меру пресечения продлили Исроилу Исломову* и двум его сыновьям – Диловару Исломову*, Аминчону Исломову*. Именно им принадлежал Renault Symbol, на котором поймали беглых убийц. Четвёртый фигурант – Алишер Касимов*, который сдал квартиру в Красногорске четырём стрелкам. Под стражей все они будут находиться минимум до 22 февраля 2025 года. После оглашения решения старший Исломов* не смог сдержать слёз.

Суд продлил арест четырём исполнителям теракта в «Крокусе» до 22 февраля
Суд продлил арест четырём исполнителям теракта в «Крокусе» до 22 февраля

Напомним, теракт в «Крокусе» в Красногорске произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. После этого они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. Жертвами теракта стали 145 человек, более 550 пострадали. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами. По делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Андрей Бражников
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