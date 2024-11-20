Суд не выпустил из СИЗО владельцев логова убийц из «Крокуса‎» и машины для побега

Басманный районный суд Москвы продлил арест четырём фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек. На скамье сегодня, 20 ноября, оказались владельцы машины, на которой убийцы после бойни скрылись в направлении Брянской области.

Меру пресечения продлили Исроилу Исломову* и двум его сыновьям – Диловару Исломову*, Аминчону Исломову*. Именно им принадлежал Renault Symbol, на котором поймали беглых убийц. Четвёртый фигурант – Алишер Касимов*, который сдал квартиру в Красногорске четырём стрелкам. Под стражей все они будут находиться минимум до 22 февраля 2025 года. После оглашения решения старший Исломов* не смог сдержать слёз.