Суд не выпустил из СИЗО владельцев логова убийц из «Крокуса» и машины для побега
Суд продлил арест ещё четырём фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Исроил Исломов*, Диловар Исломов*, Аминчон Исломов* и Алишер Касимов*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Басманный районный суд Москвы продлил арест четырём фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек. На скамье сегодня, 20 ноября, оказались владельцы машины, на которой убийцы после бойни скрылись в направлении Брянской области.
Исроил Исломов*, Диловар Исломов*, Аминчон Исломов* и Алишер Касимов*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Меру пресечения продлили Исроилу Исломову* и двум его сыновьям – Диловару Исломову*, Аминчону Исломову*. Именно им принадлежал Renault Symbol, на котором поймали беглых убийц. Четвёртый фигурант – Алишер Касимов*, который сдал квартиру в Красногорске четырём стрелкам. Под стражей все они будут находиться минимум до 22 февраля 2025 года. После оглашения решения старший Исломов* не смог сдержать слёз.
Напомним, теракт в «Крокусе» в Красногорске произошёл 22 марта. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. После этого они попытались бежать на Украину, но были пойманы российскими правоохранителями под Брянском. Жертвами теракта стали 145 человек, более 550 пострадали. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами. По делу задержали более десятка человек, среди них — четверо непосредственных исполнителей.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.