Суд продлил арест четырём исполнителям теракта в «Крокусе» до 22 февраля
Террористы из «Крокуса». Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве суд вынес решение о продлении ареста четырём исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Срок содержания под стражей продлён до 22 февраля 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал судебной инстанции.
«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей обвиняемым в исполнении террористического акта в «Крокус Сити Холл», — говорится в тексте.
Речь идёт о четырёх обвиняемых: Далерджоне Мирзоеве*, Муродали Рачабализоде*, Мухаммадсобире Файзове* и Шамсидине Фаридуни*. Именно они ворвались в здание «Крокуса» в марте 2024 года и зверски убили посетителей концерта.
Ранее Life.ru сообщал, что организаторы жуткой бойни в «Крокусе», жертвами которой стали 144 человека, скрываются за границей. За помощью в расследовании теракта Россия обратилась к трём государствам. Известно, что преступная группировка планировала ещё один теракт с использованием самодельной бомбы. Также в ноябре спецслужбы Ингушетии накрыли банду, которая предоставила оружие террористам.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.