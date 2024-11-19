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19 ноября, 17:07

Суд продлил арест четырём исполнителям теракта в «Крокусе» до 22 февраля

Террористы из «Крокуса». Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Террористы из «Крокуса». Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд вынес решение о продлении ареста четырём исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Срок содержания под стражей продлён до 22 февраля 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал судебной инстанции.

«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей обвиняемым в исполнении террористического акта в «Крокус Сити Холл», — говорится в тексте.

Речь идёт о четырёх обвиняемых: Далерджоне Мирзоеве*, Муродали Рачабализоде*, Мухаммадсобире Файзове* и Шамсидине Фаридуни*. Именно они ворвались в здание «Крокуса» в марте 2024 года и зверски убили посетителей концерта.

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Ранее Life.ru сообщал, что организаторы жуткой бойни в «Крокусе», жертвами которой стали 144 человека, скрываются за границей. За помощью в расследовании теракта Россия обратилась к трём государствам. Известно, что преступная группировка планировала ещё один теракт с использованием самодельной бомбы. Также в ноябре спецслужбы Ингушетии накрыли банду, которая предоставила оружие террористам.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Татьяна Миссуми
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