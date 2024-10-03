Следствие: Организаторы теракта в «Крокусе» скрываются за границей

Теракт в «Крокус сити холле» имеет международный характер, что значительно усложняет его расследование. Организатор и его соучастники скрываются за пределами Российской Федерации, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную в том числе международным характером совершённого преступления и нахождением организаторов и соучастников преступлений за пределами Российской Федерации», — подчёркивается в документах.