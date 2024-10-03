Следствие: Организаторы теракта в «Крокусе» скрываются за границей
Теракт в «Крокус сити холле» имеет международный характер, что значительно усложняет его расследование. Организатор и его соучастники скрываются за пределами Российской Федерации, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную в том числе международным характером совершённого преступления и нахождением организаторов и соучастников преступлений за пределами Российской Федерации», — подчёркивается в документах.
Следствие сталкивается с особыми трудностями, поскольку необходимо провести множество следственных и процессуальных действий для установления фактических обстоятельств происшествия и выявления других лиц, причастных к совершению преступления.
Терракт в «Крокус сити холле» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых боевиков открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. После теракта злоумышленники попытались уехать на Украину, однако их перехватили под Брянском. Всего по делу проходят 12 подозреваемых, четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособниками.
Telegram / МЧС России