Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовы изобличать друг друга в показаниях

Кроме того, как утверждается в документе, следствие обладает достаточными основаниями полагать, что каждый из фигурантов дела на свободе может координировать свои действия с соучастниками, угрожать свидетелям и иным причастным к теракту, которые уже дали изобличающие показания. Эти доводы строятся с учётом тяжести обвинения против них.