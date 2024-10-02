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2 октября, 02:46
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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовы изобличать друг друга в показаниях

Суд: Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают изобличающие друг друга показания

Фигуранты дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» изобличают друг друга в показаниях. Выемку из судебных материалов приводит РИА «Новости».

Кроме того, как утверждается в документе, следствие обладает достаточными основаниями полагать, что каждый из фигурантов дела на свободе может координировать свои действия с соучастниками, угрожать свидетелям и иным причастным к теракту, которые уже дали изобличающие показания. Эти доводы строятся с учётом тяжести обвинения против них.

Продавшие машину участникам нападения на «Крокус» знали о теракте
Продавшие машину участникам нападения на «Крокус» знали о теракте

Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Четверо боевиков с оружием открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал подмосковного концертного зала. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. После теракта злоумышленники попытались уехать на Украину, однако их перехватили под Брянском. Всего по делу проходят 12 подозреваемых, четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособниками. К сегодняшнему дню всех пострадавших выписали из больниц. Президент Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам «Крокуса», которые спасали людей.

Обложка ©

АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Артур Лапсаков
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