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22 сентября, 00:54

Минздрав: Все пострадавшие при теракте в «Крокус сити холле» выписаны из больниц

Все находившиеся в стационарах пострадавшие при теракте в концертном зале «Крокус сити холл» вернулись домой. Соответствующее заявление сделал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Все пострадавшие при теракте в «Крокус сити холле», проходившие стационарное лечение, были выписаны», — поделился собеседник РИА «Новости».

Число фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» может увеличиться
Число фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» может увеличиться

Напомним, что жертвами чудовищного теракта со стрельбой и поджогом стали 144 человека, ещё 551 посетитель концертного зала получил ранения. Выплаты пострадавшим Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева начнёт перечислять уже 23 сентября.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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