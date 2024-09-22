Минздрав: Все пострадавшие при теракте в «Крокус сити холле» выписаны из больниц
Все находившиеся в стационарах пострадавшие при теракте в концертном зале «Крокус сити холл» вернулись домой. Соответствующее заявление сделал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Все пострадавшие при теракте в «Крокус сити холле», проходившие стационарное лечение, были выписаны», — поделился собеседник РИА «Новости».
Напомним, что жертвами чудовищного теракта со стрельбой и поджогом стали 144 человека, ещё 551 посетитель концертного зала получил ранения. Выплаты пострадавшим Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева начнёт перечислять уже 23 сентября.
Обложка ©
Life.ru