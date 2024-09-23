Продавшие машину участникам нападения на «Крокус» знали о теракте
ТАСС: Продавшие машину напавшим на «Крокус» знали о готовящемся теракте
Семья Исломовых, которая продала автомобиль Renault Symbol участникам нападения на концертный зал «Крокус сити холл», знала о готовящемся теракте, что подтверждают свидетельские показания. Информация следует из материалов дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.
«В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И. и Касимова А. Х. в инкриминируемом деянии, которое усматривается из результатов оперативно-разыскных мероприятий, показаний свидетелей и потерпевших, результатов осмотров и обысков, иных материалов дела в их совокупности», — указано в документах.
Установлено, что Исломовы продали террористам машину, а Касимов сдавал им квартиру. Никто из них вину не признал.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо боевиков с оружием открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. После теракта злоумышленники попытались уехать на Украину, однако их перехватили под Брянском. В конце августа были задержаны ещё пятеро фигурантов. Всего по делу проходят 12 подозреваемых, четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособниками.
Telegram / МЧС России