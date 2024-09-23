Продавшие машину участникам нападения на «Крокус» знали о теракте

Семья Исломовых, которая продала автомобиль Renault Symbol участникам нападения на концертный зал «Крокус сити холл», знала о готовящемся теракте, что подтверждают свидетельские показания. Информация следует из материалов дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

«В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И. и Касимова А. Х. в инкриминируемом деянии, которое усматривается из результатов оперативно-разыскных мероприятий, показаний свидетелей и потерпевших, результатов осмотров и обысков, иных материалов дела в их совокупности», — указано в документах.