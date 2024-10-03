Трое соучастников стрельбы в «Крокусе» готовили ещё один теракт
Следствие по уголовному делу о теракте в «Крокус сити холле» установило, что четверо задержанных являются боевиками группировки «Вилаят Хорасан»*, входящей в состав международной террористической организации ИГИЛ*. Арестованные выступали в роли изготовителей самодельных взрывных устройств (СВУ) и оружия.
Как следует из следственных материалов, которые публикует ТАСС, возбуждено уголовное дело в отношении четверых обвиняемых за участие в деятельности запрещённой террористической группировки, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное изготовление взрывного устройства, совершённое организованной группой.
Дополнительно троим соучастникам теракта в «Крокусе» предъявлено обвинение в подготовке ещё одного теракта. По данным следствия, они планировали осуществить его с использованием самодельной бомбы, что также стало основанием для обвинений в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершённом организованной группой.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо боевиков с оружием открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. Всего по делу проходят 12 подозреваемых, четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособниками. Обвиняемые готовы изобличать друг друга в показаниях.
* Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Telegram / МЧС России