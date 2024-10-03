Трое соучастников стрельбы в «Крокусе» готовили ещё один теракт

Следствие по уголовному делу о теракте в «Крокус сити холле» установило, что четверо задержанных являются боевиками группировки «Вилаят Хорасан»*, входящей в состав международной террористической организации ИГИЛ*. Арестованные выступали в роли изготовителей самодельных взрывных устройств (СВУ) и оружия.

Как следует из следственных материалов, которые публикует ТАСС, возбуждено уголовное дело в отношении четверых обвиняемых за участие в деятельности запрещённой террористической группировки, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное изготовление взрывного устройства, совершённое организованной группой.

Дополнительно троим соучастникам теракта в «Крокусе» предъявлено обвинение в подготовке ещё одного теракта. По данным следствия, они планировали осуществить его с использованием самодельной бомбы, что также стало основанием для обвинений в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершённом организованной группой.