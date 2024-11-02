Задержаны поставщики оружия убийцам из «Крокуса», трое преступников в бегах

Спецслужбы в Ингушетии накрыли деятельность баталхаджинской* террористической организации, которые обеспечивали оружием и боеприпасами исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Убийцы перед нападением приехали в Сурхахи, забрали автоматы и патроны у баталхаджинцев*, а после отправились в Москву, считает следствие.

«Двое преступников задержаны, трое – объявлены в розыск, ещё один – погиб, когда пытался скрыться», – сообщил источник РЕН ТВ в силовых структурах.

Правоохранители также проверят на причастность к теракту двух баталхаджинцев*, которые сейчас скрываются на Украине и в Турции. Мужчины несколько раз попадали в поле зрения полиции как лица, причастные к контрабанде оружия.

Ранее в деле о теракте в «Крокусе» появились четыре новых фигуранта: Хусейн Медов, Батыр Кулаев, Хаваж-Багаудин Алиев и Джабраил Аушев. Все подозреваемые являются жителями Ингушетии. Следствие полагает, что именно они вооружили нападавших автоматами Калашникова, которые были приведены в боевое состояние из охолощённого оружия.