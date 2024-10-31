Поплавская шокирована дьявольским шоу с мертвецами на месте гибели 145 человек в «‎Крокусе»

Актриса Яна Поплавская резко высказалась о прошедшей в столичном «Крокусе» выставке «Некрополь World Russia-2024», объединившей ритуальные агентства. По её словам, дьявольское шоу стало омерзительным кощунством и плевком в сторону семей погибших во время теракта в этом здании.

Выставка «Некрополь» в Крокусе. Обложка © VK / Dimax Energy

Выставка «Некрополь» в Крокусе. Обложка © VK / Dimax Energy

Выставка «Некрополь» в Крокусе. Обложка © VK / Невыносимая лёгкость бытия

Выставка «Некрополь» в Крокусе. Обложка © VK / Максим Захаров

«Какое омерзительное кощунство. Похоронная выставка «Некрополь» проходит в Москве. <…> И всё это — в «Крокусе», где полгода назад в огне и в дыму, от пуль и ножа террористов погибли 145 человек! Я не могу себе представить, что сказали себе организаторы, как они договорились со своей совестью», — пояснила она.