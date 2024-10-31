Поплавская шокирована дьявольским шоу с мертвецами на месте гибели 145 человек в «Крокусе»
Актриса Поплавская назвала кощунством выставку «Некрополь» в «Крокусе»
Актриса Яна Поплавская резко высказалась о прошедшей в столичном «Крокусе» выставке «Некрополь World Russia-2024», объединившей ритуальные агентства. По её словам, дьявольское шоу стало омерзительным кощунством и плевком в сторону семей погибших во время теракта в этом здании.
Выставка «Некрополь» в Крокусе. Обложка © VK / Невыносимая лёгкость бытия
Выставка «Некрополь» в Крокусе. Обложка © VK / Максим Захаров
«Какое омерзительное кощунство. Похоронная выставка «Некрополь» проходит в Москве. <…> И всё это — в «Крокусе», где полгода назад в огне и в дыму, от пуль и ножа террористов погибли 145 человек! Я не могу себе представить, что сказали себе организаторы, как они договорились со своей совестью», — пояснила она.
Поплавская подчеркнула, что «в этом есть что-то дьявольское, выставить, как на ярмарке, товары для мёртвых, устроить веселую «деловую» тусовку для гробовщиков» там, где погибли люди. Она обвинила организаторов в цинизме и добавила, что видимо деньги превратили их сердца в камень. Актриса уверена, что мероприятие похоже на насмешку над горем тех, кто пережил трагедию или потерял в «Крокусе» близких.
Напомним, в Москве отгремела самая «похоронная» выставка — «Некрополь World Russia 2024». Участники и гости мероприятия увидели всевозможные гробы, обсудили технологии бальзамирования и мировую практику кремации. Life.ru показал кадры с адского шабаша. Наибольшее возмущение общественников вызывает тот факт, что выставка прошла в месте, где был совершён теракт 22 марта этого года. Четверо боевиков с оружием открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человека, более 550 пострадали. Всего по делу проходят 12 подозреваемых.