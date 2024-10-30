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30 октября, 13:32

Гроб царевны и катафалк из «Москвича»: Самая «похоронная» выставка в Москве — в объективе Life.ru

На выставке «Некрополь World Russia 2024» показали катафалк из «Москвича»

Гробы на выставке «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Обложка © Life.ru

Гробы на выставке «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Обложка © Life.ru

В Москве отгремела самая «похоронная» выставка — «Некрополь World Russia 2024». Участники и гости мероприятия увидели всевозможные гробы, обсудили технологии бальзамирования и мировую практику кремации, передаёт корреспондент Life.ru.

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Стулья в виде гробов на выставке в Москве. Фото © Life.ru

Стулья в виде гробов на выставке в Москве. Фото © Life.ru

Также москвичи и гости столицы увидели на выставке гроб спящей красавицы и катафалк из «Москвича».

Катафалк из «Москвича» на выставке в Москве. Фото © Life.ru

Катафалк из «Москвича» на выставке в Москве. Фото © Life.ru

  • Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru
    Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru
  • Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru
    Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru
  • Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru
    Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru
  • Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru
    Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru
  • Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru
    Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru
  • Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru
    Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru

Выставка «Некрополь World Russia 2024» в Москве. Фото © Life.ru

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Также участникам и гостям выставки показали голову мёртвого американца. Привезли её по всем законам. Также Life.ru рассказывал, что на памятники усопших начали наносить QR-коды. Посетители кладбищ теперь смогут узнавать о почившем, увидеть его фотографии и рассказ о жизни.

Россиянам объяснили, когда в могилу к покойнику можно подложить новые останки
Россиянам объяснили, когда в могилу к покойнику можно подложить новые останки

А ранее россиянам объяснили, когда в могилу к покойнику можно подложить новые останки. По словам экспертов, для получения разрешения на повторное захоронение надо обратиться в администрацию кладбища с соответствующим заявлением.

Дарья Нарыкова
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