Гроб царевны и катафалк из «Москвича»: Самая «похоронная» выставка в Москве — в объективе Life.ru

В Москве отгремела самая «похоронная» выставка — «Некрополь World Russia 2024». Участники и гости мероприятия увидели всевозможные гробы, обсудили технологии бальзамирования и мировую практику кремации, передаёт корреспондент Life.ru.

Представитель Xiamen HQ Stone рассказала, что в Россию из Китая специально возят православный камень. В самой Поднебесной его не используют.

Представитель Xiamen HQ Stone на выставке в Москве рассказала, что в РФ из КНР возят православный камень. Видео © Life.ru

«Очень давно возится, 20 лет. Всегда продавались нормально, возим только на экспорт», — отметила девушка.

Стулья в виде гробов на выставке в Москве. Фото © Life.ru

Также москвичи и гости столицы увидели на выставке гроб спящей красавицы и катафалк из «Москвича».

Катафалк из «Москвича» на выставке в Москве. Фото © Life.ru













Также участникам и гостям выставки показали голову мёртвого американца. Привезли её по всем законам. Также Life.ru рассказывал, что на памятники усопших начали наносить QR-коды. Посетители кладбищ теперь смогут узнавать о почившем, увидеть его фотографии и рассказ о жизни.