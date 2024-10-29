В России на памятники усопших начали наносить QR-коды

На памятники усопших начали наносить QR-коды, которые ведут на информацию об умершем. Какие именно данные будут размещены по ссылке, выбирают члены семей покойных. Это могут быть фотографии, социальные сети или рассказ о жизни, рассказали корреспонденту Life.ru на выставке «Некрополь-2024» в Москве.

На памятники усопших начали наносить QR-коды с историей их жизни или фотографиями. Видео © Life.ru

Такие новшества ввели пока только в Великом Новгороде, спрос пока невелик. Уточняется, что информация на QR-кодах может храниться 104 года, затем его можно будет продлить.