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29 октября, 16:34

В России на памятники усопших начали наносить QR-коды

В Новгороде на памятники усопших начали наносить QR-коды с данными об умерших

На памятники усопших начали наносить QR-коды, которые ведут на информацию об умершем. Какие именно данные будут размещены по ссылке, выбирают члены семей покойных. Это могут быть фотографии, социальные сети или рассказ о жизни, рассказали корреспонденту Life.ru на выставке «Некрополь-2024» в Москве.

На памятники усопших начали наносить QR-коды с историей их жизни или фотографиями. Видео © Life.ru

Такие новшества ввели пока только в Великом Новгороде, спрос пока невелик. Уточняется, что информация на QR-кодах может храниться 104 года, затем его можно будет продлить.

Также в рамках выставки «Некрополь-2024» в Москву привезли голову мёртвого американца. На мероприятии демонстрируют новые технологии по восстановлению людей после смерти, а также обсуждают вопросы бальзамирования, мировую практику кремации, организацию обрядов прощания и другие вопросы.

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Life.ru

Полина Никифорова
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