Россиянам объяснили, когда в могилу к покойнику можно подложить новые останки

Захоронить урну с прахом в уже существующую могилу можно в любое время. И для этого не надо ждать 15-20 лет, как в случае с традиционным погребением, поскольку кремированные останки не представляют санитарно-эпидемиологической опасности. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

Для получения разрешения на повторное захоронение надо обратиться в администрацию кладбища с заявлением. По словам эксперта, потребуется предоставить ряд документов, в том числе свидетельство о смерти и подтверждение родства с ранее захороненным человеком. Решение будет выносится на основе состояния могилы и других факторов.

«Вопрос повторного захоронения — это не только юридическая, но и глубоко этическая проблема. Он затрагивает чувства и убеждения людей, связанные с памятью об ушедших близких. Поэтому, несмотря на существующие правовые нормы, каждый случай повторного захоронения требует индивидуального подхода и уважительного отношения к чувствам всех заинтересованных сторон, — заключил юрист.