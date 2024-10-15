Россиянам объяснили, когда в могилу к покойнику можно подложить новые останки
Юрист Русяев: Урну с прахом можно подзахоронить в могилу в любое время
Захоронить урну с прахом в уже существующую могилу можно в любое время. И для этого не надо ждать 15-20 лет, как в случае с традиционным погребением, поскольку кремированные останки не представляют санитарно-эпидемиологической опасности. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.
Для получения разрешения на повторное захоронение надо обратиться в администрацию кладбища с заявлением. По словам эксперта, потребуется предоставить ряд документов, в том числе свидетельство о смерти и подтверждение родства с ранее захороненным человеком. Решение будет выносится на основе состояния могилы и других факторов.
«Вопрос повторного захоронения — это не только юридическая, но и глубоко этическая проблема. Он затрагивает чувства и убеждения людей, связанные с памятью об ушедших близких. Поэтому, несмотря на существующие правовые нормы, каждый случай повторного захоронения требует индивидуального подхода и уважительного отношения к чувствам всех заинтересованных сторон, — заключил юрист.
Ранее Life.ru публиковал несколько важных правил похорон. Например, тело надо похоронить на глубине двух метров. Считается, что глубже закапывать нельзя, так как есть опасность распространения опасных веществ. Когда тело разлагается, оно выделяет вредные химические вещества, которые способны загрязнять почву и грунтовые воды. Выше хоронить тоже небезопасно. В таком случае дикие животные могут разрывать могилы, что тоже приносит некоторые неприятности.