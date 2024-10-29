На похоронную выставку в Москве привезли голову мёртвого американца

В Москве проходит международная выставка ритуальных услуг «Некрополь World Russia 2024». На мероприятии представили новые технологии по восстановлению людей уже после смерти, а также обсудили техники бальзамирования, мировую практику кремации, организацию обрядов прощания и другие вопросы.

Елена Кондрашкина заявила, что компания Anabioss готовит биоматериал для кафедры разных медицинских вузов. Видео © Life.ru

«Мы находимся в Санкт-Петербурге. Я являюсь официальным поставщиком американского биоматериала. Также мы готовим учебный биоматериал для кафедры различных вузов. Ещё у нас есть одно удивительное направление. Мы — лаборатория по производству продукции для танатопрактиков и санитаров морга без химикатов, без формалина», — рассказала директор кадаверной лаборатории Anabioss Елена Кондрашкина.

По её словам, лаборатория является инновационной в области ритуальных услуг. Кондрашкина отметила, что старые методы посмертного восстановления людей уже не являются эффективными, а ещё они наносят вред самим работникам. Директор Anabioss показала голову мёртвого человека, чтобы люди видели, как работает продукция лаборатории и как выглядит биоматериал. Кондрашкина пояснила, что голова перевозилась абсолютно законно с помощью партнёров из Киргизии. Они напрямую покупают продукцию из США.