На похоронную выставку в Москве привезли голову мёртвого американца
В Москве проходит выставка ритуальных услуг «Некрополь World Russia 2024»
Международная похоронная выставка «Некрополь» в Москве. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
В Москве проходит международная выставка ритуальных услуг «Некрополь World Russia 2024». На мероприятии представили новые технологии по восстановлению людей уже после смерти, а также обсудили техники бальзамирования, мировую практику кремации, организацию обрядов прощания и другие вопросы.
Елена Кондрашкина заявила, что компания Anabioss готовит биоматериал для кафедры разных медицинских вузов. Видео © Life.ru
«Мы находимся в Санкт-Петербурге. Я являюсь официальным поставщиком американского биоматериала. Также мы готовим учебный биоматериал для кафедры различных вузов. Ещё у нас есть одно удивительное направление. Мы — лаборатория по производству продукции для танатопрактиков и санитаров морга без химикатов, без формалина», — рассказала директор кадаверной лаборатории Anabioss Елена Кондрашкина.
По её словам, лаборатория является инновационной в области ритуальных услуг. Кондрашкина отметила, что старые методы посмертного восстановления людей уже не являются эффективными, а ещё они наносят вред самим работникам. Директор Anabioss показала голову мёртвого человека, чтобы люди видели, как работает продукция лаборатории и как выглядит биоматериал. Кондрашкина пояснила, что голова перевозилась абсолютно законно с помощью партнёров из Киргизии. Они напрямую покупают продукцию из США.
А ранее россиянам рассказали, когда в могилу к покойнику можно подложить новые останки. По словам экспертов, для получения разрешения на повторное захоронение надо обратиться в администрацию кладбища с соответствующим заявлением.