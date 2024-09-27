Водная кремация: Учёные из Британии нашли новый способ утилизации тел умерших
The Guardian: Учёные предложили растворять успопших в колбе с водой и щелочью
Новый метод утилизации тел усопших придумали учёные из Великобритании. Они предложили растворять умерших в специальном резервуаре с водой и щёлочью, сообщает The Guardian.
Отмечается, что существующие способы захоронения достаточно опасны для экологии. Например, в США ежегодно затрачивается большое количество ресурсов на похороны: доски из ценных пород деревьев, тонны металла и бетона, токсичные бальзамирующие средства.
Новый способ водной кремации (ресомации) не нуждается в энергии. Также при нём исключаются вредные выбросы и будут уничтожаться патогенные микроорганизмы.
Чтобы осуществить процедуру, нужно положить тело в специальный сосуд с водой и щелочным раствором. При нагреве до 90°C в течение нескольких часов начнёт происходить распад тканей на основные химические элементы. Жидкость, оставшаяся после, сливается в канализацию. В итоге после кремации останется только костная масса, которая может быть измельчена в порошок и передана родственникам в урне.
Одно из крупных британских похоронных агенств уже планирует добавить новый способ водной кремации в список своих услуг. По итогам опроса стало понятно, что многие британцы готовы рассмотреть этот метод для себя после того, как узнают о нём подробнее.
Ранее Life.ru рассказывал, как к кремации относится Русская православная церковь. По словам игумена Святогорского монастыря в Пушкинских Горах Василия Буркова, запрета на подобную процедуру нет. Многие люди уже при жизни просят родных сжечь их тело после смерти. При этом Бурков пояснил, что если есть возможность передать тело земле, то необходимо воспользоваться стандартным способом захоронения.
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