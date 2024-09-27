Водная кремация: Учёные из Британии нашли новый способ утилизации тел умерших

Новый метод утилизации тел усопших придумали учёные из Великобритании. Они предложили растворять умерших в специальном резервуаре с водой и щёлочью, сообщает The Guardian.

Отмечается, что существующие способы захоронения достаточно опасны для экологии. Например, в США ежегодно затрачивается большое количество ресурсов на похороны: доски из ценных пород деревьев, тонны металла и бетона, токсичные бальзамирующие средства.

Новый способ водной кремации (ресомации) не нуждается в энергии. Также при нём исключаются вредные выбросы и будут уничтожаться патогенные микроорганизмы.

Чтобы осуществить процедуру, нужно положить тело в специальный сосуд с водой и щелочным раствором. При нагреве до 90°C в течение нескольких часов начнёт происходить распад тканей на основные химические элементы. Жидкость, оставшаяся после, сливается в канализацию. В итоге после кремации останется только костная масса, которая может быть измельчена в порошок и передана родственникам в урне.

Одно из крупных британских похоронных агенств уже планирует добавить новый способ водной кремации в список своих услуг. По итогам опроса стало понятно, что многие британцы готовы рассмотреть этот метод для себя после того, как узнают о нём подробнее.