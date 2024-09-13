В РПЦ объяснили, грешно ли кремировать умершего

Не все жители России после смерти хотят быть преданы земле. Некоторые ещё при жизни просят родных, чтобы их тела сожгли в крематории. Как к этому относится Русская православная церковь, ответил РИА «ФедералПресс» игумен Святогорского монастыря в Пушкинских Горах Василий Бурков.

«Церковного запрещения нет, что нельзя кремировать. Но если есть возможность предать тело земле, то надо её использовать, отдать всё Богу. Наше тело из земли сделано. «Земля еси и в землю отыдеши», сказано в Писании. Нужно ведь место на кладбище, а здесь просто вынесли урну, и всё», — заявил игумен.

По его словам, в православии принято внимательно относится к человеческим останкам. Например, на Афоне есть такая традиция, когда монах умирает, его не кладут в гроб, а зашивают в мантию и зарывают в землю на три года. После откапывают и смотрят на кости. Если они чёрные, то монаха опять зарывают в землю. Белые кости принадлежат помилованному человеку, жёлтые — людям, угодившим к Богу. Ещё есть красно-коричневые кости, которые говорят, что человек был святым, они на ощупь как бархат.

«Я помню, в 90-е годы, когда рабочие-геодезисты находили кости, то среди этих находок были и такие останки, которые по афонским стандартам принадлежали святым людям. Например, был череп красно-коричневого цвета. Мы его хоронили у себя в келье», — рассказал священник.