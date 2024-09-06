Священник объяснил, опасно ли размещать фото умерших на кладбище

Традиция вешать на памятники фото умерших появилась в России недавно, чего не скажешь о Грузии и Армении. Русская церковь не выступает против такого, но зацикливаться на этом не стоит, отметил священник Николай.

Священнослужитель рассказал, что ещё древние люди увековечивали усопших с помощью их изображений. Эта традиция берёт корни от византийских икон. Таким образом люди хотели отобразить лики своих близких. Однако, как пояснил священник, фотография не в состоянии передать точный образ человека.

По его словам, РПЦ не выступает против традиции размещать фото над могилами, но лучше не зацикливаться на таких вопросах, а направить энергию на молитву о тех, кого уже нет в этом мире, пишет ИА «Кулик».