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6 сентября, 09:28

Священник объяснил, опасно ли размещать фото умерших на кладбище

Священник Николай призвал не зацикливаться на размещении фото усопших на могиле

Традиция вешать на памятники фото умерших появилась в России недавно, чего не скажешь о Грузии и Армении. Русская церковь не выступает против такого, но зацикливаться на этом не стоит, отметил священник Николай.

Священнослужитель рассказал, что ещё древние люди увековечивали усопших с помощью их изображений. Эта традиция берёт корни от византийских икон. Таким образом люди хотели отобразить лики своих близких. Однако, как пояснил священник, фотография не в состоянии передать точный образ человека.

По его словам, РПЦ не выступает против традиции размещать фото над могилами, но лучше не зацикливаться на таких вопросах, а направить энергию на молитву о тех, кого уже нет в этом мире, пишет ИА «Кулик».

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Ранее православным объяснили, зачем поминать усопших на 3-й, 9-й и 40-й день. Согласно верованиям, в это время происходят определённые изменения в теле и душе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Deman

Никита Никонов
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