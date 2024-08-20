Как провожали в последний путь на Руси: 5 шокирующих похоронных обрядов предков Проводить человека в загробный мир — очень важный и сложный процесс. И вы удивитесь, узнав, как это делали на Руси и зачем были нужны странные обряды. 20 августа, 15:30 Самые странные обряды похорон на Руси. Обложка © Wikipedia

Смерть человека — большая трагедия для его близких, ведь очень тяжело принять тот факт, что скоро придётся навсегда погрузить тело, которое совсем недавно было наполнено жизнью, под землю. В каждой семье есть свои традиции и верования, похоронные обряды не стали исключением и поэтому зачастую различаются. На Руси очень серьёзно относились к процедуре организации похорон, но порой даже в соседних сёлах обряды были разными. Life.ru решил вспомнить пять самых шокирующих похоронных обрядов, с помощью которых на Руси провожали в последний путь.

Сидение над гробом

Странные похоронные обряды на Руси: почему нужно было сидеть всю ночь над телом покойника. Фото © "Шедеврум"

В деревнях Брянской области была традиция ночевать над покойником. В ночь перед похоронами собирались женщины, которые до шести утра сидели у гроба и читали молитвы. Лицо покойного обычно накрывали лёгкой тканью, а открывали только утром, тогда же его в последний раз умывали, но делали это обязательно святой водой. После того как тело было готово, женщины, сидевшие с ним ночью, выходили на улицу и начинали громко голосить о том, что пора хоронить.

Life.ru экстрасенс и писатель Антон Мамон рассказывает один интересный факт: "На подобное мероприятие мог заявиться кто угодно и без приглашения. Отказать в праве проститься с мертвым не могли даже живые хозяева дома".

Сжигание соломы из-под тела покойника

В Смоленской области тоже были свои странные похоронные обряды. Один из них связан со сжиганием соломы и имеет значение в основном для живых, а не для усопшего. До похорон покойный оставался в доме, как правило, его клали на лавку, которую предварительно выкладывали соломой, а сверху застилали белым полотном. Под голову полагалось подкладывать подушку, наполненную сухой берёзовой листвой. Когда умершего предавали земле, солому, на которой он лежал, собирали и сжигали в поле. Считалось, что дым покажет, чего в будущем ждать семье. Если он пошёл на дом — хорошая примета, а если в поле — ждать беды, ведь покойный начнёт забирать всех за собой.

Связывание рук и ног усопшего

На Руси считали, что покойник может тревожить живых, поэтому ему связывали руки и ноги. Фото © "Шедеврум"

В Воронежской области очень серьёзно относились к поминальным обрядам и всегда старались им следовать. Покойника обычно наряжали и обмывали практически сразу после смерти. Этим могли заниматься и чужие люди, и родственники, но не разрешалось, чтобы дети обмывали мать. Всю воду, которая касалась усопшего, обязательно выливали в безлюдном месте, где на неё не смогут наступить, так как считалось, что она способна оказать плохое влияние на людей. Был и ещё один странный обряд — связывание рук и ног покойника. Делали так, только пока тело находилось в доме, а перед похоронами конечности развязывали. Очевидно, что это делалось для того, чтобы умерший не вставал и не беспокоил живых.

Одной из самых ярких традиций было готовить собственные похороны. Звучит дико, но для наших далеких предков в этом не было ничего необычного. Люди того времени удивительно чутко ощущали приближение смерти. За несколько дней они производили сборы всего необходимого, осуществляли омовения и располагались на лавке, где и встречали свои последние часы, избавляя близких от лишних забот и суеты. Антон Мамон — экстрасенс, писатель

Гадание по длине ног

В некоторых сёлах на Руси была распространена примета, которая связана с длиной ног усопшего. Перед тем как проводить какие-либо обряды, покойного клали и вытягивали ему ноги. Считалось, что если левая нога длиннее, то в следующий раз смерть придёт за женщиной, а если правая — за мужчиной.

Стихи для похорон

Деревня Епихино славится своими необычными "духовными стихами", которые поют на похоронах. Фото © "Шедеврум"

В деревне Епихино, которая находится в Шатурском районе, есть необычная традиция. Когда человек умирает, на протяжении трёх дней до похорон старшие женщины деревни — чтеи — начинают запевать "духовные стихи". Тематика стихов связана с грустью по ушедшему человеку и прошением у Бога ему лучшей жизни на небесах. Также их поют на девятый и сороковой дни. Считается, что "божественные песни" принесут покойному умиротворение и помогут в мире ином.

Ещё одним из похоронных ритуалов во многих уголках Древней Руси было коллективное оплакивание усопшего. В нем принимали участие все женщины деревни или поселения. Выходя на улицы, они громко стенали, давая таким образом понять, что не стало одного из жителей. Так наши пращуры укрепляли связи внутри общины. Они собирались вместе не только по радостному поводу, но и в час большого несчастья. Антон Мамон — экстрасенс, писатель

Хотя с близкими людьми очень сложно прощаться навсегда, важно достойно отправить их в последний путь и соблюсти все традиции, принятые в семье и в которые верил сам покойный. Только так душа сможет обрести покой и вечную жизнь в Божьем Царстве. Ранее Life.ru рассказал, почему душа не сразу отправляется в рай и какой путь проходит в течение 40 дней.