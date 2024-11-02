Дело о теракте в «Крокусе» пополнилось новыми фигурантами
«Коммерсант»: В деле о теракте в «Крокусе» появились четыре новых фигуранта
Ещё чётыре человека стали фигурантами уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Двое из них задержаны и помещены в следственный изолятор, ещё двоих объявили в федеральный розыск, утверждает «Коммерсант».
Все подозреваемые являются жителями Ингушетии. Следствие полагает, что именно они вооружили нападавших автоматами Калашникова, которые были приведены в боевое состояние из охолощённого оружия. Достал и переделал четыре СХП 32-летний Хусейн Медов, а магазины и патроны к АК раздобыл 27-летний Батыр Кулаев. Их пособники — 31-летний Хаваж-Багаудин Алиев и 23-летний Джабраил Аушев — доставили огнестрелы в тайники.
«В 2022 году, Аушев привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов, но отсидел всего несколько месяцев. А Алиев за нарушение правил хранения оружия и вовсе получил административное наказание», — сказано в материале.
Ранее Life.ru сообщал, что организаторы жуткой бойни, жертвами которой стали 144 человека, скрываются за границей. За помощью в расследовании теракта Россия обратилась к трём государствам. Известно, что преступная группировка планировала ещё один теракт с использованием самодельной бомбы.
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