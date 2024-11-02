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1 ноября, 23:41

Дело о теракте в «Крокусе» пополнилось новыми фигурантами

«Коммерсант»: В деле о теракте в «Крокусе» появились четыре новых фигуранта

Ещё чётыре человека стали фигурантами уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Двое из них задержаны и помещены в следственный изолятор, ещё двоих объявили в федеральный розыск, утверждает «Коммерсант».

Все подозреваемые являются жителями Ингушетии. Следствие полагает, что именно они вооружили нападавших автоматами Калашникова, которые были приведены в боевое состояние из охолощённого оружия. Достал и переделал четыре СХП 32-летний Хусейн Медов, а магазины и патроны к АК раздобыл 27-летний Батыр Кулаев. Их пособники — 31-летний Хаваж-Багаудин Алиев и 23-летний Джабраил Аушев — доставили огнестрелы в тайники.

«В 2022 году, Аушев привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов, но отсидел всего несколько месяцев. А Алиев за нарушение правил хранения оружия и вовсе получил административное наказание», — сказано в материале.

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» входили в группировку «Вилаят Хорасан»*
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» входили в группировку «Вилаят Хорасан»*

Ранее Life.ru сообщал, что организаторы жуткой бойни, жертвами которой стали 144 человека, скрываются за границей. За помощью в расследовании теракта Россия обратилась к трём государствам. Известно, что преступная группировка планировала ещё один теракт с использованием самодельной бомбы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Илья Пушкарев
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