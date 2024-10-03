Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 03:50

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» входили в группировку «Вилаят Хорасан»*

Сразу четверо сообщников исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» оказались членами группировки «Вилаят Хорасан»*. Они изготовили для боевиков самодельные взрывные устройства и отвечали за снабжение огнестрельным оружием, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Дело также возбуждено в отношении четверых обвиняемых по факту их участия в деятельности запрещённой террористической группировки «Вилаят Хорасан»*, входящей в состав международной террористической организации ИГИЛ*», — отчиталось следствие.

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовы изобличать друг друга в показаниях
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовы изобличать друг друга в показаниях

Напомним, что преступлению в концертном зале, жертвами которого стали 144 человека, присвоили статус международного из-за нахождения организаторов теракта за границей. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали совершить ещё один акт терроризма с применением самодельной бомбы.

* Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Life.ru

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров