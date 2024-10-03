Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» входили в группировку «Вилаят Хорасан»*
Сразу четверо сообщников исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» оказались членами группировки «Вилаят Хорасан»*. Они изготовили для боевиков самодельные взрывные устройства и отвечали за снабжение огнестрельным оружием, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Дело также возбуждено в отношении четверых обвиняемых по факту их участия в деятельности запрещённой террористической группировки «Вилаят Хорасан»*, входящей в состав международной террористической организации ИГИЛ*», — отчиталось следствие.
Напомним, что преступлению в концертном зале, жертвами которого стали 144 человека, присвоили статус международного из-за нахождения организаторов теракта за границей. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали совершить ещё один акт терроризма с применением самодельной бомбы.
* Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Life.ru