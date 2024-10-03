Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» входили в группировку «Вилаят Хорасан»*

Сразу четверо сообщников исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» оказались членами группировки «Вилаят Хорасан»*. Они изготовили для боевиков самодельные взрывные устройства и отвечали за снабжение огнестрельным оружием, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.