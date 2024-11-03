«Примерялись»: Офицер СБУ раскрыл связь теракта в «Крокусе» и ДРГ, разбитой под Брянском
Прозоров: ДРГ из Брянской области могла в марте ждать террористов из «Крокуса»
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, недавно уничтоженная в Брянской области, могла в марте ждать на границе террористов из «Крокус сити холла». Об этом журналистам заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
«Если помните, то вот эти ублюдки пытались отходить как раз в направлении Брянской области. И тогда чётко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им зелёный коридор отхода на территорию Украины», — сказал собеседник РИА «Новости».
Уничтожение ДРГ может быть «отголоском» событий в Подмосковье, отметил офицер. По его мнению, в марте противник «примерялся» к новому театру военных действий.
Напомним, на границе Брянской области 27 октября была отражена попытка вторжения ДРГ. В результате было уничтожено четверо диверсантов. Предварительно, в группе состояли граждане Швеции, Польши, Великобритании и Венесуэлы. Позже стало известно, что среди них был и разведчик из США. К слову, боевики пытались прорвать границу в Климовском районе. У ликвидированных наёмников наши бойцы нашёл молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском. Росгвардия публиковала видео уничтожения боевиков.
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