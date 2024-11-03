«Примерялись»: Офицер СБУ раскрыл связь теракта в «Крокусе» и ДРГ, разбитой под Брянском

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, недавно уничтоженная в Брянской области, могла в марте ждать на границе террористов из «Крокус сити холла». Об этом журналистам заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Если помните, то вот эти ублюдки пытались отходить как раз в направлении Брянской области. И тогда чётко была информация, что несколько украинских групп спецназа готовили им зелёный коридор отхода на территорию Украины», — сказал собеседник РИА «Новости».