Турнир по единоборствам «Герои Отечества» состоялся в 25 городах России

В 25 городах России 8 декабря состоялся турнир «Герои Отечества» по 15 видам единоборств, посвящённый военнослужащим — участникам специальной военной операции (СВО). Соревнования, которые состоялись в формате телемоста, были организованы спортивно-патриотическим клубом «Ярополк» при поддержке Минспорта РФ в преддверии Дня Героев Отечества 9 декабря.

В соревнованиях приняли участие порядка 8 тысяч спортсменов в возрастных категориях от 8 до 21 года. Турнир посмотрели более 10 тысяч зрителей. В рамках турнира состоялись состязания по боксу, греко-римской и вольной борьбе, тхэквондо ИТФ и ГТФ, рукопашному бою, тайскому боксу, армейскому рукопашному бою, кикбоксингу, всестилевому карате, дзюдо, киокусинкай, кудо, панкратиону и самбо. Почётными гостями стали герои России, бойцы СВО и общественные деятели, во время телемоста были рассказаны истории подвигов участников спецоперации.

Главной площадкой турнира стал дворец спорта «Триумф» в Люберцах Московской области, где прошли соревнования по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою. На церемонии открытия в формате телемоста выступила певица Татьяна Куртукова с песней «Матушка Земля». Кроме того, соревнования прошли в Астрахани, Вельске (Архангельская область), Владивостоке, Волгодонске (Ростовская область), Волжском (Волгоградская область), Воронеже, Геническе (Херсонская область), Горно-Алтайске, Донецке, Евпатории, Керчи (Крым), Каспийске (Дагестан), Курске, Луганске, Мелитополе (Запорожская область), Новороссийске (Краснодарский край), Родниках (Ивановская область), Севастополе, Собинке (Владимирская область), Ставрополе, Старом Осколе (Белгородская область), Улан-Удэ, Хабаровске и Чите.

«Около 8 тысяч человек из 25 городов России приняли участие в соревнованиях по 15 видам единоборств. В прошлом году было 15 городов, в следующем году планируем увеличить до 35-40. Хотелось бы, чтобы в такой день все регионы сплачивались и проводили турнир по тому виду единоборства, который является самым популярным», — отметил директор клуба «Ярополк», лауреат Национальной премии спорта 2023 года Илья Шадриков