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День Героев Отечества — история и традиции праздника

В календаре памятных дат России есть праздник, который ведёт свою историю ещё с XVIII века, — День Героев Отечества. О старых и новых традициях торжества, о значении события Life.ru рассказывает в этой статье.

8 декабря, 21:01
<p>9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Обложка © Shutterstock</p>

9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Обложка © Shutterstock

День Героев Отечества посвящён героическим деяниям российских воинов и гражданских лиц, проявивших отвагу и самоотверженность во имя Отечества. Торжество является важным событием, направленным на сохранение и передачу патриотических ценностей и героической исторической памяти России. Оно напоминает о значимости и силе духа, которые проявляются в сложные времена и в моменты испытаний, и отмечает вклад всех героев в сохранение и процветание Отечества.

Мультфильм, посвящённый Дню Героев Отечества. Видео © YouTube / День Героев Отечества | Мультфильм на Московском образовательном форуме | Московское образование

Когда отмечают День Героев Отечества

День Героев Отечества — памятная дата России, отмечаемая ежегодно 9 декабря. Была установлена по инициативе парламентариев в 2007 году. В пояснительной записке к законопроекту говорилось: "Мы не только отдаём дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы". Накануне рассмотрения законопроекта председатель Государственной думы РФ и председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов в своём интервью журналистам объяснил, что "речь идёт о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника — Дня георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата будет закреплена и за Днём Героев Отечества, которые достойны иметь свой праздник".

Почему Георгий Победоносец — покровитель Москвы и как он стал святым

Почему Георгий Победоносец — покровитель Москвы и как он стал святым

История праздника

Действительно, современный праздник, который чествует героев России, уходит корнями во времена царствования Екатерины Великой. 9 декабря (по новому стилю) 1769 года императрица учредила высшую воинскую награду: Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Им награждались офицеры и генералы, проявившие особую доблесть в боях. Орден имел 4 степени, из которых первая была наивысшей.

Звезда ордена Святого Георгия "За службу и храбрость". Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Звезда ордена Святого Георгия "За службу и храбрость". Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В честь учреждения ордена Святого Георгия 9 декабря в Российской империи праздновался День георгиевских кавалеров. В этот день чествовали тех, "кто, презрев очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствие духа и самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший явную пользу". Поначалу георгиевскими кавалерами могли стать только офицеры, но в 1807 году был учреждён знак отличия Военного ордена для нижних чинов, причисленный к ордену Святого Георгия. Этот серебряный крест позднее станут неофициально называть "солдатским Георгием".

После прихода к власти большевиков вышел декрет СНК "Об уравнивании всех военнослужащих в правах", который отменил все ордена царской России. Исчез из календаря и День георгиевских кавалеров — в советской стране появились свои герои. Высшей степенью отличия в СССР стало звание Героя Советского Союза, установленное в 1934 году. И всё же во время Великой Отечественной войны, всколыхнувшей национальные чувства и патриотическое самосознание, в 1943 году был учреждён орден Славы трёх степеней, близкий по своему значению к ордену Святого Георгия.

В новой России 2 марта 1992 года Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановил "восстановить российский Военный орден Святого Георгия и знак отличия — Георгиевский крест", а в 2007 году был возрождён и связанный с ним праздник под новым названием День Героев Отечества.

Современный орден Святого Георгия отличается от своего екатерининского предшественника тем, что он может быть присуждён не только военным, но и лицам гражданских профессий, которые внесли значительный вклад в достижение мира и общей безопасности. Ещё одно отличие заключается в том, что все степени ордена присуждаются последовательно, и даже младшие офицеры могут получить его низшую, четвёртую степень. В настоящее время награда не сопровождается ежегодной пенсией для своих кавалеров, но их имена увековечиваются на мраморных досках, размещённых в престижном Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Это служит постоянным напоминанием о подвигах и достижениях тех, кто был отмечен этой высокой наградой.

День Героев Отечества в России выпадает на 9 декабря, что является продолжением вековой традиции, существовавшей в Российском государстве до 1917 года. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

День Героев Отечества в России выпадает на 9 декабря, что является продолжением вековой традиции, существовавшей в Российском государстве до 1917 года. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Традиции Дня Героев Отечества

В дореволюционной России День георгиевских кавалеров отмечался пышными мероприятиями, которые следовали установившемуся традиционному регламенту. Грандиозные церемонии проводились в Зимнем дворце Санкт-Петербурга, куда приглашали георгиевских орденоносцев. В программу мероприятия включалось торжественное богослужение, роскошное обеденное застолье и впечатляющий салют, который раздавался с Петропавловской крепости и Адмиралтейства.

Для проведения приёмов использовался эксклюзивный сервиз, изготовленный на знаменитом заводе Гарднера, годившийся для приёма восьмидесяти гостей. Все предметы сервиза, начиная от тарелок и заканчивая сухарницами и креманками, украшались рисунками, изображающими орденские знаки и символическую георгиевскую ленту. Эти роскошные детали и внимание к каждому участнику создавали особую атмосферу во время празднования, подчёркивая важность и престижность этого знаменательного события.

В День Героев Отечества 2023 года традиционно будут чествовать Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. С начала 1990-х годов более шестисот защитников Отечества получили звание "Герой РФ". Звание "Герой Российской Федерации" стало преемником звания "Герой Советского Союза".

В честь этого знаменательного события в Москве, в Георгиевском зале Кремля, гостеприимно распахиваются двери для проведения торжественного приёма, собирающего настоящих героев Отечества. Не только члены правительства РФ, Совета Федерации и Госдумы, но и представители региональных властей, различных конфессий, общественных объединений, а также выдающиеся деятели культуры, науки и искусства получают почётные приглашения на это важное событие.

Президент Владимир Путин на торжественном приёме по случаю празднования Дня Героев Отечества в Кремле. Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин на торжественном приёме по случаю празднования Дня Героев Отечества в Кремле. Фото © Kremlin.ru

А во многих российских городах проходят праздничные концерты и мероприятия, посвящённые общей памяти героического наследия. В общеобразовательных учреждениях День Героев Отечества отмечается проведением уроков мужества, встречами с ветеранами и героями России, а также возложением венков на военные захоронения. В мероприятиях, посвящённых Дню Героев Отечества, принимают участие представители региональных властей и культурных учреждений. В последние годы в разных регионах России проводятся различные мероприятия, направленные на почитание богатой истории российского воинства. Это событие вносит свой вклад в сохранение и передачу героической истории в будущие поколения.

У России тысячи героев! Это герои разных веков, разных войн, начиная с Русско-турецкой войны XVI века. Это Северная война, Семилетняя война, Русско-шведская, Отечественная война 1812 года, Крымская 1853–1856 гг., Русско-японская, Первая мировая, Халхин-Гол, Великая Отечественная война, Афганистан, локальные войны по защите государственных интересов России. Видео © YouTube / ВПЦ СИВАШ

Интересные факты о празднике

  1. Всего орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия в царской России было награждено более десяти тысяч человек.
  2. Полными кавалерами ордена Святого Георгия стали всего четыре человека: генералы-фельдмаршалы Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, Михаил Богданович Барклай-де-Толли, Иван Фёдорович Паскевич, Иван Иванович Дибич-Забалканский. Все они были героями Отечественной войны 1812 года.
  3. За всю историю дореволюционной России знаками ордена Святого Георгия I степени были отмечены 25 человек. Первым кавалером ордена стал выдающийся русский полководец Пётр Румянцев‐Задунайский в августе 1770 года за блестящую победу над турецкой армией при Ларге и Кагуле.
  4. Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь лётчиков, спасших со льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола "Челюскин".
  5. Всего за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, звания Героя Советского Союза были удостоены более 11 600 человек.
  6. Первым кавалером восстановленного ордена Святого Георгия 4‐й степени стал 18 августа 2008 года командующий войсками Северо-кавказского военного округа генерал-полковник Сергей Макаров за успешное проведение операции, официально названной "Принуждение Грузии к миру".
Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов

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