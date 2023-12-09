День Героев Отечества — история и традиции праздника В календаре памятных дат России есть праздник, который ведёт свою историю ещё с XVIII века, — День Героев Отечества. О старых и новых традициях торжества, о значении события Life.ru рассказывает в этой статье. 8 декабря, 21:01 9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Обложка © Shutterstock

День Героев Отечества посвящён героическим деяниям российских воинов и гражданских лиц, проявивших отвагу и самоотверженность во имя Отечества. Торжество является важным событием, направленным на сохранение и передачу патриотических ценностей и героической исторической памяти России. Оно напоминает о значимости и силе духа, которые проявляются в сложные времена и в моменты испытаний, и отмечает вклад всех героев в сохранение и процветание Отечества.

Мультфильм, посвящённый Дню Героев Отечества. Видео © YouTube / День Героев Отечества | Мультфильм на Московском образовательном форуме | Московское образование

Когда отмечают День Героев Отечества

День Героев Отечества — памятная дата России, отмечаемая ежегодно 9 декабря. Была установлена по инициативе парламентариев в 2007 году. В пояснительной записке к законопроекту говорилось: "Мы не только отдаём дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы". Накануне рассмотрения законопроекта председатель Государственной думы РФ и председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов в своём интервью журналистам объяснил, что "речь идёт о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника — Дня георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата будет закреплена и за Днём Героев Отечества, которые достойны иметь свой праздник".

История праздника

Действительно, современный праздник, который чествует героев России, уходит корнями во времена царствования Екатерины Великой. 9 декабря (по новому стилю) 1769 года императрица учредила высшую воинскую награду: Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Им награждались офицеры и генералы, проявившие особую доблесть в боях. Орден имел 4 степени, из которых первая была наивысшей.

Звезда ордена Святого Георгия "За службу и храбрость". Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В честь учреждения ордена Святого Георгия 9 декабря в Российской империи праздновался День георгиевских кавалеров. В этот день чествовали тех, "кто, презрев очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствие духа и самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший явную пользу". Поначалу георгиевскими кавалерами могли стать только офицеры, но в 1807 году был учреждён знак отличия Военного ордена для нижних чинов, причисленный к ордену Святого Георгия. Этот серебряный крест позднее станут неофициально называть "солдатским Георгием".

После прихода к власти большевиков вышел декрет СНК "Об уравнивании всех военнослужащих в правах", который отменил все ордена царской России. Исчез из календаря и День георгиевских кавалеров — в советской стране появились свои герои. Высшей степенью отличия в СССР стало звание Героя Советского Союза, установленное в 1934 году. И всё же во время Великой Отечественной войны, всколыхнувшей национальные чувства и патриотическое самосознание, в 1943 году был учреждён орден Славы трёх степеней, близкий по своему значению к ордену Святого Георгия.

В новой России 2 марта 1992 года Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановил "восстановить российский Военный орден Святого Георгия и знак отличия — Георгиевский крест", а в 2007 году был возрождён и связанный с ним праздник под новым названием День Героев Отечества.

Современный орден Святого Георгия отличается от своего екатерининского предшественника тем, что он может быть присуждён не только военным, но и лицам гражданских профессий, которые внесли значительный вклад в достижение мира и общей безопасности. Ещё одно отличие заключается в том, что все степени ордена присуждаются последовательно, и даже младшие офицеры могут получить его низшую, четвёртую степень. В настоящее время награда не сопровождается ежегодной пенсией для своих кавалеров, но их имена увековечиваются на мраморных досках, размещённых в престижном Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Это служит постоянным напоминанием о подвигах и достижениях тех, кто был отмечен этой высокой наградой.

День Героев Отечества в России выпадает на 9 декабря, что является продолжением вековой традиции, существовавшей в Российском государстве до 1917 года. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Традиции Дня Героев Отечества

В дореволюционной России День георгиевских кавалеров отмечался пышными мероприятиями, которые следовали установившемуся традиционному регламенту. Грандиозные церемонии проводились в Зимнем дворце Санкт-Петербурга, куда приглашали георгиевских орденоносцев. В программу мероприятия включалось торжественное богослужение, роскошное обеденное застолье и впечатляющий салют, который раздавался с Петропавловской крепости и Адмиралтейства.

Для проведения приёмов использовался эксклюзивный сервиз, изготовленный на знаменитом заводе Гарднера, годившийся для приёма восьмидесяти гостей. Все предметы сервиза, начиная от тарелок и заканчивая сухарницами и креманками, украшались рисунками, изображающими орденские знаки и символическую георгиевскую ленту. Эти роскошные детали и внимание к каждому участнику создавали особую атмосферу во время празднования, подчёркивая важность и престижность этого знаменательного события.

В День Героев Отечества 2023 года традиционно будут чествовать Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. С начала 1990-х годов более шестисот защитников Отечества получили звание "Герой РФ". Звание "Герой Российской Федерации" стало преемником звания "Герой Советского Союза".

В честь этого знаменательного события в Москве, в Георгиевском зале Кремля, гостеприимно распахиваются двери для проведения торжественного приёма, собирающего настоящих героев Отечества. Не только члены правительства РФ, Совета Федерации и Госдумы, но и представители региональных властей, различных конфессий, общественных объединений, а также выдающиеся деятели культуры, науки и искусства получают почётные приглашения на это важное событие.

Президент Владимир Путин на торжественном приёме по случаю празднования Дня Героев Отечества в Кремле. Фото © Kremlin.ru

А во многих российских городах проходят праздничные концерты и мероприятия, посвящённые общей памяти героического наследия. В общеобразовательных учреждениях День Героев Отечества отмечается проведением уроков мужества, встречами с ветеранами и героями России, а также возложением венков на военные захоронения. В мероприятиях, посвящённых Дню Героев Отечества, принимают участие представители региональных властей и культурных учреждений. В последние годы в разных регионах России проводятся различные мероприятия, направленные на почитание богатой истории российского воинства. Это событие вносит свой вклад в сохранение и передачу героической истории в будущие поколения.

У России тысячи героев! Это герои разных веков, разных войн, начиная с Русско-турецкой войны XVI века. Это Северная война, Семилетняя война, Русско-шведская, Отечественная война 1812 года, Крымская 1853–1856 гг., Русско-японская, Первая мировая, Халхин-Гол, Великая Отечественная война, Афганистан, локальные войны по защите государственных интересов России. Видео © YouTube / ВПЦ СИВАШ

Интересные факты о празднике

Всего орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия в царской России было награждено более десяти тысяч человек. Полными кавалерами ордена Святого Георгия стали всего четыре человека: генералы-фельдмаршалы Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, Михаил Богданович Барклай-де-Толли, Иван Фёдорович Паскевич, Иван Иванович Дибич-Забалканский. Все они были героями Отечественной войны 1812 года. За всю историю дореволюционной России знаками ордена Святого Георгия I степени были отмечены 25 человек. Первым кавалером ордена стал выдающийся русский полководец Пётр Румянцев‐Задунайский в августе 1770 года за блестящую победу над турецкой армией при Ларге и Кагуле. Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь лётчиков, спасших со льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола "Челюскин". Всего за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, звания Героя Советского Союза были удостоены более 11 600 человек. Первым кавалером восстановленного ордена Святого Георгия 4‐й степени стал 18 августа 2008 года командующий войсками Северо-кавказского военного округа генерал-полковник Сергей Макаров за успешное проведение операции, официально названной "Принуждение Грузии к миру".

Авторы Андрей Соколов