Почему Георгий Победоносец — покровитель Москвы и как он стал святым В декабре православные христиане отмечают День памяти святого Георгия Победоносца. Какими чудесами прославился этот святой, о чём ему принято молиться в день его поминовения и при чём здесь Юрьев день — рассказывает сегодня Life.ru. 8 декабря, 21:01 9 декабря православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых святых — Георгия Победоносца. Обложка © Shutterstock

Святой Георгий Победоносец — один из наиболее популярных и почитаемых святых в христианской традиции. Его чудеса и заступничество вызывали благоговение и умиление у многих поколений верующих. Жизнь и подвиги святого, описанные в различных житиях и сказаниях, вдохновляли художников, поэтов и писателей на создание выдающихся произведений искусства. Его атрибуты — копьё и конь, попирающий змия, —символизируют победу добра над злом, веры над неверием, света над тьмой.

Когда отмечают День святого Георгия Победоносца

В церковном календаре Георгию Победоносцу посвящены целых четыре даты. Основной считается 6 мая, именно в этот день святой принял мученическую смерть в 303 году. 16 ноября празднуется обновление (освящение) в IV веке храма Святого Георгия в Лидде (ныне город Лод, Израиль). 23 ноября отмечается дата колесования святого Георгия. А 9 декабря православные христиане вспоминают ещё об одном событии, связанном с этим великомучеником. Речь идёт об освящении в 1051 году киевской церкви, носящей его имя. Храм был возведён князем Ярославом Мудрым, дабы воздать почести святому Георгию Победоносцу — покровителю Киева.

Календарь православных праздников на декабрь. Инфографика © LIFE

На Руси с древних времён святого Георгия почитали под именем Егория или Юрия. В XI веке великий князь Ярослав основал в Киеве и Новгороде монастыри святого Георгия и повелел по всей Руси "творити праздник" в его честь 26 ноября (по старому стилю). Эту дату называли в народе Юрьевым днём. С возникновением крепостного права в России крестьянам в этот день разрешалось переходить от одного помещика к другому. Однако во времена Бориса Годунова это правило отменили. Тогда и появилось выражение "вот тебе, бабушка, и Юрьев день", оставшееся в народной памяти.

История святого

Существует множество вариантов жития святого Георгия Победоносца, как канонических, так и апокрифических. Легенды о святом Георгии излагали Симеон Метафраст, Андрей Иерусалимский, Григорий Кипрский. Если обобщить эти сказания, то история великомученика откроется сообщением о его рождении в III веке в Каппадокии (Малая Азия, территория нынешней Турции). Ребёнок появился на свет в благочестивой семье и воспитывался в христианских традициях. Юноша сделал блестящую военную карьеру, став одним из тысяченачальников императора Диоклетиана. Сам император благоволил Георгию, но вскоре произошло событие, которое всё изменило.

Диоклетиан, много сделавший для возрождения могущества Римской империи, ясно понимал опасность, которую представляли последователи Распятого Спасителя для языческой религии. В последние годы своего правления он усилил гонения на христиан. На совете Сената в Никомидии император дал всем правителям полную волю в расправе над последователями Христа и обещал свою всемерную поддержку в борьбе с ними.

Патриаршее служение в День памяти великомученика Георгия Победоносца. Фото © Агентство "Москва"

Узнав об этом, его любимец Георгий раздал всё свое состояние нуждающимся, отпустил рабов и явился в Сенат, открыто объявив себя христианином: "Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об Истине". "Что есть Истина?" — повторил вопрос Пилата один из сенаторов. "Истина есть Сам Христос, гонимый вами", — отвечал святой.

Диоклетиан, который любил и возвышал Георгия, был ошеломлён. Он попытался уговорить военачальника не губить "славы и чести" и принести покаянную жертву по обычаю римлян. На что Георгий отвечал: "Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу". Тогда разгневанный император приказал арестовать его и отвести в темницу. Но, когда стражники стали подталкивать Георгия копьями, стальные наконечники погнулись, не причиняя вреда святому.

Когда Георгий всё же оказался в темнице, ноги его забили в колодки, а грудь придавили тяжёлым камнем. На другой день явился к нему император и вновь стал спрашивать, не желает ли арестант покаяться. Георгий отвечал: "Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою". Тогда Диоклетиан приказал его колесовать. Вначале мученик громко призывал Господа, но вскоре затих. Император, думая, что он уже умер, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент вокруг сгустилась тьма, раздались раскаты грома и послышался глас: "Не бойся, Георгий, Я с тобою". Ангел исцелил святого, и тот вскоре предстал перед Диоклетианом невредимым.

Однако император упорствовал, стараясь сломить волю мученика. Его бросали в яму с негашёной известью, перебивали кости на руках и ногах, заставляли бежать в раскалённых докрасна железных сапогах, избивали плетьми из воловьих жил так, что со спины слезла кожа, но он всякий раз восставал исцелённым.

На седьмой день святому дали выпить две чаши со снадобьями, приготовленными волхвом. От первой он должен был лишиться разума, а от второй — умереть. Но и отрава не повредила святому. Затем Георгий совершил несколько чудес: воскресил умершего и оживил павшего вола. Все эти события заставили многих обратиться в христианство.

Вид на храм Георгия Победоносца на Псковской горке. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

После всех мучений Георгия приговорили к смерти. Диоклетиан в последний раз предложил ему отречься от Христа. К его удивлению, бывший военачальник попросил отвести его в храм Аполлона. Думая, что тот раскаялся и хочет принести жертву языческому богу, император выполнил просьбу. Когда святой Георгий оказался перед белокаменной статуей, он воскликнул: "Неужели ради тебя я иду на заклание? И можешь ли ты принять от меня эту жертву как Бог?" При этом святой осенил себя и статую Аполлона крестным знамением, чем, согласно легенде, вынудил беса, обитавшего в кумире, объявить себя падшим ангелом. После чего все идолы в храме рухнули.

Взбешённые жрецы Аполлона кинулись избивать Георгия. В этот момент в храм вбежал жена Диоклетиана Александра и бросилась к ногам великомученика. Рыдая, она просила простить за грехи её мужа-тирана. Чудо, сотворённое святым, обратило ее в христианство. Диоклетиан в гневе закричал: "Отсечь! Отсечь головы обоим!" Приказание императора было немедленно исполнено. Георгий, помолившись в последний раз, положил голову на плаху со спокойной улыбкой. Вместе с ним приняла мученическую смерть и царица Александра Римская.

Житие и чудеса святого великомученика Георгия Победоносца. Видео © YouTube / Cвято-Елисаветинский монастырь

Чудо Георгия о змие

Это чудо, описанное в житии великомученика Георгия Победоносца, было совершено святым уже после смерти. Согласно сказанию, в окрестностях города Бейрута близ Ливанских гор, в озере, поселился чудовищный змей, пожиравший людей. Правил городом царь — "грязный идолопоклонник, беззаконник и нечестивец, беспощадный и немилосердный к верующим во Христа". Когда напуганные горожане пришли к правителю с просьбой что-то предпринять, тот не нашёл ничего лучше, как предложить составить список ежедневных жертв, отдаваемых чудовищу на съедение. Правда, поклялся, что, когда дойдёт очередь, отдаст и свою дочь. Так и случилось — очередь подошла и от царя потребовали исполнения клятвы. Пришлось нарядить царевну "в пурпур и виссон" и оставить на берегу озера.

Как узнаем из списка XVI века "Чудо Георгия о змие": "Святой же и великий мученик, страдалец за веру Христову Георгий, чтимый небесным царём воин, который жил и по смерти, сияя великими чудесами, по Божьему соизволенью желая спасти нас, гибнущих, избавить город наш от этой напасти, в тот же час оказался на месте том в виде простого воина..."

Узнав, с какой целью находится на берегу озера одинокая царевна, Георгий Победоносец дождался появления чудовища и со словами "во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!" ударил змея копьём в гортань, а конь святого попрал его ногами. После этого Георгий приказал царевне связать раненого змея поясом и вести его в город. Народ был удивлён этим зрелищем, а увидев змея, в ужасе стал разбегаться. Георгий же успокоил их словами: "Не бойтесь! Если веруете в Христа, в которого верую я, то увидите ныне спасенье своё". Он обезглавил змея мечом и велел сжечь его тело за городскими стенами. Это чудо обратило множество людей, включая и царя, в христианскую веру, а в Бейруте была построена церковь в честь Богородицы.

Чудо Георгия со змием получило отражение в иконографии святого, став самым узнаваемым его изображением: всадник, пронзающий шею дракона копьём, и его конь, топчущий чудовище копытами.

Почему Георгий Победоносец — покровитель Москвы

Появление города Москвы тесно связано с именем святого Георгия Победоносца. Дело в том, что сын великого киевского князя Владимира Мономаха носил имя Юрий, а мы помним, что в русской традиции Юрий и есть Георгий. Святой Георгий был небесным заступником Юрия, а на его княжеской печати изображался всадник на коне с мечом в руке (змея там, правда, не было). Согласно легенде, Юрий Долгорукий, путешествуя из Киева во Владимир, заехал в гости к боярину Кучке. Князю не понравился приём, который ему оказали, и он хотел даже казнить боярина, но потом польстился на его земли и приказал построить на них город Москву. А в качестве герба нового города он выбрал образ своего небесного покровителя.

Статуя Георгия Победоносца. Монумент Победы на Поклонной горе. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Со времен великого князя Дмитрия Донского святой Георгий окончательно стал считаться святым покровителем Москвы. В 1464 году икона-горельеф Святого Георгия появилась на Спасской башне Московского Кремля. После правления Ивана III подобное изображение постепенно закрепилось и на гербе Московского княжества. Впоследствии изображение этого святого появилось на Большом государственном гербе Российской империи.

Официальный герб столицы первоначально был утверждён в 1781 году и возвращён Москве 23 ноября 1993 года распоряжением мэра столицы. На гербе сохранён облик средневекового рыцаря, который далёк от православного образа, но главное, что Москва снова под защитой святого Георгия Победоносца.

Иконография святого Георгия Победоносца

Наиболее почитаемым иконографическим образом Георгия Победоносца в России считается изображение святого, поражающего копьём змия. Однако в православной русской иконографии это далеко не единственный вариант. Наиболее распространённой считается икона с образом Георгия-воина. Существует также образ мученика: одетый в хитон и плащ святой держит в руке крест. Внешне Георгий изображается безбородым юношей с длинными вьющимися волосами.

Уроки великомученика Георгия Победоносца. Протоиерей Андрей Ткачёв. Видео © YouTube / Протоиерей Андрей Ткачёв

В православной традиции считается, что молитвы перед иконой святого Георгия Победоносца помогают тем, кто желает:

- одержать победу в бою; - уцелеть в боевых действиях; - уберечься от стихийных бедствий; - защититься от недругов; - обрести мир для молящегося и тех, за кого он просит; - избавиться от женского бесплодия и иных болезней; - получить богатый урожай.

Народные традиции праздника

9 декабря (26 ноября по старому стилю) на Руси отмечался особый праздник, известный как Юрьев день, или Осенний Егорий. В старые времена на этот день обязательно заказывали молебен, особенно те, кто отправлялся в дальние путешествия по важным делам.

Перед наступлением Юрьева дня люди старались погасить все свои долги, чтобы не оставаться должниками до конца своих дней.

За несколько дней до этой даты народ заботился о тепле в своих домах. Крестьяне укрепляли двери рогожей и заделывали окна, чтобы встретить праздник в уютной обстановке.

В этот день наши предки молились о благополучии домашнего скота и его защите от хищников. Считалось, что святой Георгий является покровителем домашних животных и обладает силой управлять волками.

Согласно народной мудрости, с Юрьева дня волки отправлялись на охоту и людям следовало быть осторожными.

Юрьев день также служил своеобразным индикатором предстоящей зимы. Крестьяне наблюдали за водой в колодце, чтобы узнать, какая зима их ожидает. Если вода была спокойной и неподвижной, это предвещало мирные зимние месяцы. Если же на поверхности воды появлялись волны, ожидалась суровая зима с бурями, метелями и ледяными ветрами

Авторы Андрей Соколов