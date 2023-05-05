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5 мая, 10:02

Священник рассказал, о чём можно просить Георгия Победоносца в его праздник

Священник Савченко призвал просить святого Георгия Победоносца о силе и крепости

В субботу, 6 мая, православные отмечают День святого Георгия Победоносца — великомученика, чей подвиг напоминает о крайней важности для христиан заповедей Божьих. По словам священника Николая Савченко, во время молитвы святого можно просить о силе и крепости духа.

"Это его день, поэтому именно Георгия нужно просить о помощи, чтобы стать крепкими и сильными. Также можно просить его о даровании сил, чтобы справиться с трудностями житейскими и излечить себя от тяжёлых недугов", рассказал он "Вечерней Москве".

Священнослужитель напомнил, что Георгий Победоносец подвергся гонениям при римском императоре Диоклетиане, однако не отказался от своей веры, за что и был казнён.

"Надо помнить, что он был тем, кто пострадал за исповедание христианской веры, и это главное в его подвиге", — добавил Савченко.

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Ранее Николай Савченко рассказал, что Библия говорит о крашенных в яркие цвета волосах. По его словам, там говорится, что женщины не должны украшать себя вызывающими причёсками.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Матвей Константинов
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