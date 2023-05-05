Священник рассказал, о чём можно просить Георгия Победоносца в его праздник
Священник Савченко призвал просить святого Георгия Победоносца о силе и крепости
В субботу, 6 мая, православные отмечают День святого Георгия Победоносца — великомученика, чей подвиг напоминает о крайней важности для христиан заповедей Божьих. По словам священника Николая Савченко, во время молитвы святого можно просить о силе и крепости духа.
"Это его день, поэтому именно Георгия нужно просить о помощи, чтобы стать крепкими и сильными. Также можно просить его о даровании сил, чтобы справиться с трудностями житейскими и излечить себя от тяжёлых недугов", — рассказал он "Вечерней Москве".
Священнослужитель напомнил, что Георгий Победоносец подвергся гонениям при римском императоре Диоклетиане, однако не отказался от своей веры, за что и был казнён.
"Надо помнить, что он был тем, кто пострадал за исповедание христианской веры, и это главное в его подвиге", — добавил Савченко.
Ранее Николай Савченко рассказал, что Библия говорит о крашенных в яркие цвета волосах. По его словам, там говорится, что женщины не должны украшать себя вызывающими причёсками.
ТАСС / Александр Рюмин