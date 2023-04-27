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27 апреля, 15:51

В РПЦ раскрыли, позволительно ли православному человеку красить волосы в яркие цвета

Священник Савченко назвал баловством покраску волос в яркие цвета

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Покраска волос в яркий цвет зачастую негативно воспринимается обществом, особенно если это делает мужчина. По словам священнослужителя Русской православной церкви Николая Савченко, Ветхий Завет не даёт никаких предписаний по этому поводу, а в апостольских посланиях Нового Завета теме причёсок уделено некоторое внимание.

"В них говорится о том, чтобы женщины украшали себя скромностью, а не "внешним плетением волос, причём под этими словами подразумевается не обычная женская коса, а различные вычурные и вызывающие причёски", сказал он в беседе с "Подмосковьем сегодня".

Причём в данном вопросе существуют свои рамки и требования, которые стоит соблюдать. Сам же тренд на покраску волос он назвал "баловством", и, по его словам, лучше этого не делать.

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Матвей Константинов
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