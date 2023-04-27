В РПЦ раскрыли, позволительно ли православному человеку красить волосы в яркие цвета
Священник Савченко назвал баловством покраску волос в яркие цвета
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Покраска волос в яркий цвет зачастую негативно воспринимается обществом, особенно если это делает мужчина. По словам священнослужителя Русской православной церкви Николая Савченко, Ветхий Завет не даёт никаких предписаний по этому поводу, а в апостольских посланиях Нового Завета теме причёсок уделено некоторое внимание.
"В них говорится о том, чтобы женщины украшали себя скромностью, а не "внешним плетением волос, причём под этими словами подразумевается не обычная женская коса, а различные вычурные и вызывающие причёски", — сказал он в беседе с "Подмосковьем сегодня".
Причём в данном вопросе существуют свои рамки и требования, которые стоит соблюдать. Сам же тренд на покраску волос он назвал "баловством", и, по его словам, лучше этого не делать.
Ранее протоиерей Максим Козлов назвал языческой традицию оставлять на могилах еду. Он напомнил, что православные не верят в умение умерших вылезать из гроба и потреблять пищу.