В РПЦ раскрыли, позволительно ли православному человеку красить волосы в яркие цвета

Покраска волос в яркий цвет зачастую негативно воспринимается обществом, особенно если это делает мужчина. По словам священнослужителя Русской православной церкви Николая Савченко, Ветхий Завет не даёт никаких предписаний по этому поводу, а в апостольских посланиях Нового Завета теме причёсок уделено некоторое внимание.

"В них говорится о том, чтобы женщины украшали себя скромностью, а не "внешним плетением волос, причём под этими словами подразумевается не обычная женская коса, а различные вычурные и вызывающие причёски", — сказал он в беседе с "Подмосковьем сегодня".

Причём в данном вопросе существуют свои рамки и требования, которые стоит соблюдать. Сам же тренд на покраску волос он назвал "баловством", и, по его словам, лучше этого не делать.