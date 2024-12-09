Фестиваль «Культура Победы»в поддержку бойцов СВО прошёл на Поклонной горе

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялся фестиваль «Культура Победы», организованный Комитетом семей воинов Отечества (КСВО). Гостям мероприятия представили стихи, фильмы и музыку, посвящённую специальной военной операции (СВО).

Ольга Кормухина выступила на фестивале «Культура Победы» в поддержку бойцов СВО. Видео © Telegram / Комитет семей воинов Отечества

«[Фестиваль] «Культура Победы» собрал творчество со всей России от семей участников специальной военной операции — от мала до велика», — приводит ТАСС слова руководителя комитета, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлии Белеховой.

Она отметила, что каждый приближает победу по-своему, и поддержка бойцам, их семьям очень важна. Также Белехова подчеркнула, что поддержка обязательно должна доходить до бойцов, а это зависит от того, в каком состоянии находятся их близкие.

Участники мероприятия представили авторские фильмы о СВО, прочитали стихотворения собственного авторства, в главном зале для гостей организовали концерт, на котором выступили бойцы и ветераны спецоперации, их семьи, а также певица Ольга Кормухина. Всего фестиваль посетило более 500 человек. В фойе каждый посетитель мог написать новогоднее письмо бойцам, поучаствовать в создании окопных свечей и блиндажей или нарисовать портрет.

«Фестиваль объединил искусство, память и действия, показав, как творчество может вдохновлять на поддержку, помогать сохранять историческую правду и напоминать о главной цели — общей победе», — отметили в телеграм-канале КСВО.