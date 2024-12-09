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9 декабря, 01:14

Фестиваль «Культура Победы»в поддержку бойцов СВО прошёл на Поклонной горе

Фестиваль «Культура Победы». Обложка © Telegram / Комитет семей воинов Отечества

Фестиваль «Культура Победы». Обложка © Telegram / Комитет семей воинов Отечества

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялся фестиваль «Культура Победы», организованный Комитетом семей воинов Отечества (КСВО). Гостям мероприятия представили стихи, фильмы и музыку, посвящённую специальной военной операции (СВО).

Ольга Кормухина выступила на фестивале «Культура Победы» в поддержку бойцов СВО. Видео © Telegram / Комитет семей воинов Отечества

«[Фестиваль] «Культура Победы» собрал творчество со всей России от семей участников специальной военной операции — от мала до велика», — приводит ТАСС слова руководителя комитета, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлии Белеховой.

Она отметила, что каждый приближает победу по-своему, и поддержка бойцам, их семьям очень важна. Также Белехова подчеркнула, что поддержка обязательно должна доходить до бойцов, а это зависит от того, в каком состоянии находятся их близкие.

Участники мероприятия представили авторские фильмы о СВО, прочитали стихотворения собственного авторства, в главном зале для гостей организовали концерт, на котором выступили бойцы и ветераны спецоперации, их семьи, а также певица Ольга Кормухина. Всего фестиваль посетило более 500 человек. В фойе каждый посетитель мог написать новогоднее письмо бойцам, поучаствовать в создании окопных свечей и блиндажей или нарисовать портрет.

Певица Кормухина призналась, что ей присылают с Запада деньги для бойцов СВО
Певица Кормухина призналась, что ей присылают с Запада деньги для бойцов СВО

«Фестиваль объединил искусство, память и действия, показав, как творчество может вдохновлять на поддержку, помогать сохранять историческую правду и напоминать о главной цели — общей победе», — отметили в телеграм-канале КСВО.

Сегодня, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. В Кремле по этому поводу состоится торжественное мероприятие, на котором президент РФ Владимир Путин вручит медали «Золотая Звезда» Героям России.

Никита Никонов
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