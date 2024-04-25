Певица Кормухина призналась, что ей присылают с Запада деньги для бойцов СВО

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина призналась, что регулярно получает деньги на нужды спецоперации (СВО) от неравнодушных поклонников, проживающих в западных странах. Певица отметила, что, несмотря на антироссийскую пропаганду за рубежом, многие иностранцы сегодня стоят на стороне РФ.

"Недавно у нас гостили девушки из Германии, члены нашего фан-клуба. Мы общаемся с огромным количеством людей с Запада. Мне ведь приходят деньги на помощь нашим бойцам не только из нашей страны, не только от русских", — поделилась Кормухина в беседе с aif.ru.

Артистка также добавила, что украинский конфликт для многих людей является "последней войной за правду и свободу".