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25 апреля, 17:42

Певица Кормухина призналась, что ей присылают с Запада деньги для бойцов СВО

Ольга Кормухина. Обложка © TACC / Софья Сандурская

Ольга Кормухина. Обложка © TACC / Софья Сандурская

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина призналась, что регулярно получает деньги на нужды спецоперации (СВО) от неравнодушных поклонников, проживающих в западных странах. Певица отметила, что, несмотря на антироссийскую пропаганду за рубежом, многие иностранцы сегодня стоят на стороне РФ.

"Недавно у нас гостили девушки из Германии, члены нашего фан-клуба. Мы общаемся с огромным количеством людей с Запада. Мне ведь приходят деньги на помощь нашим бойцам не только из нашей страны, не только от русских", — поделилась Кормухина в беседе с aif.ru.

Артистка также добавила, что украинский конфликт для многих людей является "последней войной за правду и свободу".

Ранее Life.ru писал, что Кормухина стала одной из участниц митинга-концерта на Красной площади, посвящённого 10-летию Крымской весны. Артистка призналась, что встречает знаковый юбилей в "рок-н-ролльном" настроении, и рассказала, что в 2014 году перед самым референдумом проехала по всему полуострову.

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Наталья Исакова
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