15 октября отмечается День памяти адмирала русского флота Фёдора Ушакова, который не проиграл ни одного сражения. Офицер был примером доблести и реальной православной веры, став для многих моряков по сути духовным отцом, однако в России режиссёры упускают большие возможности, не беря во внимание такую личность. Об этом заявил священник РПЦ, настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел Островский.

«Можете ли вы себе представить, друзья, чтобы Голливуд, имея под рукой такой прекрасный материал для фильма, основанного на реальных событиях, забил бы на него? Это просто невозможно представить! Но мы просто сушим вёсла», — написал он в своём телеграм-канале.

Священник с иронией заметил, что об Ушакове не снимают фильмы, потому что он был настоящим русским человеком, который ценил народ больше, чем императорские регалии и светские развлечения. Однако он подчеркнул, что православные не забывают о военных подвигах. По его словам, завтра Церковь с радостью будет вспоминать его заслуги, благодаря Господа за такой пример любви, веры и чести, который офицер оставил нашей стране.

Ранее Островский заявил, что тема квадроберства не так остро стоит, как обсуждается в последнее время, поскольку в стране действует запрет на пропаганду ЛГБТК+*. По его мнению, закон о запрете движения людей с нетрадиционной ориентацией нужно уточнить парочкой деталей, чтобы не упустить молодое поколение, возомнившее себя котиками. Он отметил, что квадроберство опасно, если речь идёт о самоидентификации.