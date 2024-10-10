«Я буду наказывать»: Кашпировский решил повоевать со священником Островским
Священник Островский получил видео с угрозами о «наказании» от Кашпировского
Анатолий Кашперовский и Павел Островский. Обложка © ТАСС / Бизнес Online
В личные сообщения православному священнику Павлу Островскому пришло сообщение с угрозами от Анатолия Кашпировского. В видеоролике знаменитый маг пообещал «самым отчаянным образом дистанционно и программно наказывать» и «убирать рубцы». Этим в своём телеграм-канале поделился священнослужитель. По словам медиума, он «будет наказывать».
Видео с угрозами блогера Анатолия Кашпировского. Видео © Telegram / Павел Островский
«Кашпировский угрожает наказать меня программно и дистанционно. Прислали вот в личку. Ну, не знаю, человека, воспитанного церковными бабушками, вряд ли можно этим напугать», — говорится в публикации.
Вероятно, столь негативная реакция со стороны блогера последовала после предложения священнослужителя ввести лицензирование для «целителей» и «магов». Подобное явно не понравилось Анатолию Кашпировскому, который решил вновь вернуться на сцену и проводить свои «лечебные» сеансы, собирая аудитории по всей стране. Одно из первых мероприятий посетило около 300 человек. Причем на сеансах нередко появлялись не только поклонники, но и скептически настроенные активисты, требовавшие проверки деятельности блогера на предмет мошенничества.