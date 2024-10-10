«Я буду наказывать»: Кашпировский решил повоевать со священником Островским

В личные сообщения православному священнику Павлу Островскому пришло сообщение с угрозами от Анатолия Кашпировского. В видеоролике знаменитый маг пообещал «самым отчаянным образом дистанционно и программно наказывать» и «убирать рубцы». Этим в своём телеграм-канале поделился священнослужитель. По словам медиума, он «будет наказывать».