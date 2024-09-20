Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от уплаты налогов
Анатолий Кашпировский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Советского экстрасенса Анатолия Кашпировского проверят на предмет мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Соответствующее письмо общественники уже направили в следственный комитет, пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, правозащитный центр «Сорок сороков» обратился к председателю следственного комитета Бастрыкину. Активисты обеспокоены тем, что на сеансы к «экстрасенсу» приходят пожилые люди, которые мечтают исцелить свои болезни и вместо врачей доверяют своё здоровье чародею, а он заставляет их, например, приносить килограммы хлорки тех, у кого на неё аллергия. Причём такие сеансы излечения Кашпировский завуалировано называет «творческими встречами».
Кроме мошенничества, гипнотизёра проверят на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Так как оплату «волшебник» принимает либо наличными, либо себе на карточку.
Напомним, что ставший знаменитым благодаря советским телеэфирам Анатолий Кашпировский вновь стал проводить свои сеансы исцеления. Одно из первых после долго перерыва мероприятие посетили около трёх сотен человек. Life.ru публиковал об этом подробный материал.