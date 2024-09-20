Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от уплаты налогов

Советского экстрасенса Анатолия Кашпировского проверят на предмет мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Соответствующее письмо общественники уже направили в следственный комитет, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, правозащитный центр «Сорок сороков» обратился к председателю следственного комитета Бастрыкину. Активисты обеспокоены тем, что на сеансы к «экстрасенсу» приходят пожилые люди, которые мечтают исцелить свои болезни и вместо врачей доверяют своё здоровье чародею, а он заставляет их, например, приносить килограммы хлорки тех, у кого на неё аллергия. Причём такие сеансы излечения Кашпировский завуалировано называет «творческими встречами».

Кроме мошенничества, гипнотизёра проверят на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Так как оплату «волшебник» принимает либо наличными, либо себе на карточку.