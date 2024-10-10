В РПЦ призвали устроить для «магов» вроде Кашпировского и Коновалова тест на подтверждение «чудес»

Священник РПЦ и популярный блогер Павел Островский призвал ввести тестирование и лицензирование для «целителей» и «докторов» вроде Анатолия Кашпировского и Сергея Коновалова, чтобы они подтверждали «магические» способности своего лечения. Об этом сообщает SHOT.

Островский пояснил, что считает подобных «чародеев» мошенниками, по его мнению, деятельность этих персонажей должно регулировать государство. Пока такое «целительство» и «творческие встречи» не запрещены на законодательном уровне, экстрасенсы всех мастей будут продолжать обманывать людей и зарабатывать на их горе, уверен священник. Ведь многие хватаются за лжедокторов как за последнюю соломинку и до последнего надеются на чудо.

Собеседник телеграм-канала предложил государству создать специальные комиссии для аттестации тех, кто называет себя целителем. По его словам, настоящие медики, психологи проходят подобные комиссии, получают лицензии для осуществления своей деятельности, и в некоторых случаях эта лицензия может быть отозвана. Так же лицензировать нужно и «магов». Впрочем, вряд ли кто-то из них сможет официально доказать свои сверхспособности, отметил Островский.

При этом священник допускает, что иногда срабатывает эффект плацебо, и болеющему человеку после встречи с «целителем» на какое-то время может стать легче. Однако в подавляющем большинстве случаев из-за шарлатанов больной в итоге вовремя не обращается к специалистам, запускает болезнь, и часто всё заканчивается смертью. Кроме этого, из-за похода к экстрасенсам рушатся целые семьи. Поэтому, по мнению Островского, деятельность подобных «докторов» деструктивна, и её нужно либо тщательно контролировать, либо вовсе запретить.