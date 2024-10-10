В РПЦ призвали устроить для «магов» вроде Кашпировского и Коновалова тест на подтверждение «чудес»
Священник Островский призвал ввести лицензирование для «целителей» и «магов»
Анатолий Кашпировский и Сергей Коновалов. Обложка © kashpirovskiy.ru / VK / Сергей Коновалов
Священник РПЦ и популярный блогер Павел Островский призвал ввести тестирование и лицензирование для «целителей» и «докторов» вроде Анатолия Кашпировского и Сергея Коновалова, чтобы они подтверждали «магические» способности своего лечения. Об этом сообщает SHOT.
Островский пояснил, что считает подобных «чародеев» мошенниками, по его мнению, деятельность этих персонажей должно регулировать государство. Пока такое «целительство» и «творческие встречи» не запрещены на законодательном уровне, экстрасенсы всех мастей будут продолжать обманывать людей и зарабатывать на их горе, уверен священник. Ведь многие хватаются за лжедокторов как за последнюю соломинку и до последнего надеются на чудо.
Собеседник телеграм-канала предложил государству создать специальные комиссии для аттестации тех, кто называет себя целителем. По его словам, настоящие медики, психологи проходят подобные комиссии, получают лицензии для осуществления своей деятельности, и в некоторых случаях эта лицензия может быть отозвана. Так же лицензировать нужно и «магов». Впрочем, вряд ли кто-то из них сможет официально доказать свои сверхспособности, отметил Островский.
При этом священник допускает, что иногда срабатывает эффект плацебо, и болеющему человеку после встречи с «целителем» на какое-то время может стать легче. Однако в подавляющем большинстве случаев из-за шарлатанов больной в итоге вовремя не обращается к специалистам, запускает болезнь, и часто всё заканчивается смертью. Кроме этого, из-за похода к экстрасенсам рушатся целые семьи. Поэтому, по мнению Островского, деятельность подобных «докторов» деструктивна, и её нужно либо тщательно контролировать, либо вовсе запретить.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что на сцену снова ворвался целитель, маг и чародей Сергей Коновалов. На забитых до отказа «творческих встречах» кумир пенсионеров учит «совершать прыжки сознания», «впитывать энергию сферы», то есть Бога, и дышать на воду. Эффект от сеансов якобы моментальный — половина пациентов «помолодела» после первой же встречи с «доктором». При этом стоит «преображение» недёшево: за пять дней Коновалов заработал в Москве более 20 миллионов рублей. Теперь его проверят СК и Генпрокуратура. Общественники считают, что Коновалов создал настоящую секту.
Звезда телеэфира 90-х Анатолий Кашпировский также возмущён коллегой. Поводом для межвидовой борьбы двух конкурентов стали методы, которые более молодой маг использует для «помощи» пациентам и заработка кругленьких сумм. Сам Кашпировский вновь вернулся на сцену и начал проводить свои «лечебные» сеансы, собирая аудитории по всей стране. Одно из первых мероприятий посетило около 300 человек. Сеансы сопровождались не только громкими заявлениями о чудесных исцелениях, но и столкновениями с активистами, требующими проверки его деятельности на предмет мошенничества.