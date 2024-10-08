Маг Сергей Коновалов скрылся от журналистов после своего «целительного» сеанса
Маг Сергей Коновалов отказался общаться с журналистами SHOT
Сергей Коновалов. Обложка © spiral-ssk.ru
Чародей Сергей Коновалов, позиционирующий себя как целитель, отказался общаться с журналистами SHOT после своего магического сеанса. Если адептов мага защищает невидимая сфера, то сам он больше доверяет секьюрити.
Маг Сергей Коновалов скрылся от журналистов. Видео © SHOT
После выступления Сергей Сергеевич вышел в спортивном костюме в окружении толпы охранников, которые отогнали журналистов. Исключительно со своими защитниками «доктор» передвигается и по залу. Индивидуальных встреч маг не проводит.
Напомним, на сцену снова ворвался целитель, маг и чародей Сергей Коновалов. На забитых до отказа «творческих встречах» кумир пенсионеров учит «совершать прыжки сознания», «впитывать энергию сферы», то есть Бога, и дышать на воду. Эффект от сеансов якобы моментальный — половина пациентов «помолодела» после первой же встречи с «доктором». Однако стоит преображение недёшево: за пять дней Коновалов заработал в Москве свыше 20 миллионов рублей. Теперь его проверят Следственный комитет и Генпрокуратура. Общественники считают, что Коновалов создал настоящую секту.