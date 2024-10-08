Общественники попросили СК и Генпрокуратуру проверить мага Коновалова на сектанство
SHOT: Сеансы мага Коновалова потребовали проверить на признаки секты
Сергей Коновалов. Обложка © spiral-ssk.ru
Сеансы чародея Сергея Коновалова проверят на наличие признаков секты, а самого «лекаря» на мошенничество. Заявления уже отправлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.
Как стало известно SHOT, директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов отправил заявления генеральному прокурору и председателю Следственного комитета РФ. Активисты обеспокоены тем, что сеансы Коновалова воздействуют на психику больных людей, и просят проверить «творческие встречи» на наличие признаков секты.
Кроме магических сеансов следователи изучат магические схемы с доходами чародея Сергея Коновалова. Сам «доктор» уже анонсировал новые встречи со своими адептами в Санкт-Петербурге.
Напомним, на сцену ворвался новый целитель, маг и чародей Сергей Коновалов. На забитых до отказа «творческих встречах» кумир пенсионеров учит адептов своего движения «совершать прыжки сознания», «впитывать энергию сферы», то есть Бога, и дышать на воду. Эффект от сеансов моментальный — половина пациентов «помолодела» после первой же встречи с «доктором». Однако стоит преображение недёшево: за пять дней Коновалов заработал в Москве свыше 20 миллионов рублей. Теперь у него намечается «заруба» с другим известным целителем — легендарным Анатолием Кашпировским.