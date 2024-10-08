Общественники попросили СК и Генпрокуратуру проверить мага Коновалова на сектанство

Сеансы чародея Сергея Коновалова проверят на наличие признаков секты, а самого «лекаря» на мошенничество. Заявления уже отправлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

Как стало известно SHOT, директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов отправил заявления генеральному прокурору и председателю Следственного комитета РФ. Активисты обеспокоены тем, что сеансы Коновалова воздействуют на психику больных людей, и просят проверить «творческие встречи» на наличие признаков секты.