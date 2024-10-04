Кашпировский объявил войну Черниговской за отказ считать его сеансы научными

Возобновивший свою деятельность гипнотизёр Анатолий Кашпировский запустил настоящую кампанию по борьбе с критиками, вступив в борьбу даже с представителями научных кругов. Так, недавно бессменный ведущий знакомой «олдам» программы «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Кашпировского» взъелся против учёного-психолингвиста Татьяны Черниговской, которая поставила способности экстрасенса под сомнение. Подробности истории выяснил SHOT.

Внимание чародея из 90-х привлекло недавнее заявление доктора биологических наук. В нём профессор напомнила, что знаменитая нейрофизиолог Наталья Бехтерева не нашла в трудах Кашпировского ни толики научного. Представители гипнотизёра поспешили опровергнуть выводы Черниговской, сообщив, якобы дело было не так. По версии команды целителя всея СССР, Бехтерева признавала его неординарные способности и не смогла оценить их современными научными методами.