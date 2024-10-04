Кашпировский объявил войну Черниговской за отказ считать его сеансы научными
SHOT: Кашпировский потребовал с учёного Черниговской извинений и пригрозил судом
Анатолий Кашпировский и Татьяна Черниговская. Обложка © kashpirovskiy.ru / Telegram / Татьяна Черниговская
Возобновивший свою деятельность гипнотизёр Анатолий Кашпировский запустил настоящую кампанию по борьбе с критиками, вступив в борьбу даже с представителями научных кругов. Так, недавно бессменный ведущий знакомой «олдам» программы «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Кашпировского» взъелся против учёного-психолингвиста Татьяны Черниговской, которая поставила способности экстрасенса под сомнение. Подробности истории выяснил SHOT.
Внимание чародея из 90-х привлекло недавнее заявление доктора биологических наук. В нём профессор напомнила, что знаменитая нейрофизиолог Наталья Бехтерева не нашла в трудах Кашпировского ни толики научного. Представители гипнотизёра поспешили опровергнуть выводы Черниговской, сообщив, якобы дело было не так. По версии команды целителя всея СССР, Бехтерева признавала его неординарные способности и не смогла оценить их современными научными методами.
Попутно Черниговскую окрестили «базарной бабой» и выдвинули ей жёсткий ультиматум: если учёный за три дня не извинится перед телелекарем публично, у неё отсудят 15 тысяч долларов в качестве компенсации. Впрочем, пока профессор не удовлетворила требование Кашпировского.
Возрождение чудодейственных сеансов телемага после многолетней паузы прошло не особо гладко, рассказывал Life.ru ранее. Сначала целителя решили проверить на уклонение от уплаты налогов, затем его сеанс коллективной молитвой сорвали православные общественники, а после на Кашпировского и вовсе натравили правоохранителей.