В Госдуме призвали МВД проверить Кашпировского после новых сеансов

Депутат Госдумы Сергей Колунов после публикаций в Life.ru написал обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность называющего себя экстрасенсом Анатолия Кашпировского, который недавно провёл несколько «магических сеансов» в Москве. Копия письма парламентария на имя начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова есть в распоряжении редакции.