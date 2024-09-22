В Госдуме призвали МВД проверить Кашпировского после новых сеансов
Депутат Колунов обратился в МВД с просьбой проверить деятельность Кашпировского
Анатолий Кашпировский. Обложка © YouTube / akashpirovskiy
Депутат Госдумы Сергей Колунов после публикаций в Life.ru написал обращение в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность называющего себя экстрасенсом Анатолия Кашпировского, который недавно провёл несколько «магических сеансов» в Москве. Копия письма парламентария на имя начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова есть в распоряжении редакции.
Как отметил депутат, в его адрес начали массово поступать обращения от жителей Московской области с просьбой принять меры в отношении Кашпировского в целях пересечения его возможной незаконной деятельности. Колунов попросил МВД проинформировать о результатах рассмотрения обращения.
Напомним, ставший знаменитым благодаря советским телеэфирам Кашпировский вновь стал проводить свои сеансы «исцеления». Одно из первых после долгого перерыва мероприятий посетили около трёх сотен человек. Life.ru публиковал об этом подробный материал. Кашпировский напал на журналистов, попытавшихся узнать у него об «эффективности» сеансов. Общественники попросили СК проверить «мага» на предмет мошенничества и неуплаты налогов.