Бесы в трансе: Появилось видео скандала с дракой и молитвами на гипносеансе Кашпировского
Члены движения "Сорок сороков" схлестнулись с командой Кашпировского на сеансе
Грандиозный скандал с потасовкой разразился на сеансе главного мага СССР Анатолия Кашпировского. Общественники из движения "Сорок сороков" сорвали выступление гипнотизёра, обвинив его в мошенничестве, а затем начали громко читать молитву на весь зал, чтобы "остановить бесовщину". Кадры оказались в распоряжении SHOT.
Драка на сеансе Кашпировского. Видео © SHOT
Представители движения появились в зале в тот момент, когда Кашпировский пытался ввести в транс зрителей своего очередного сеанса, чтобы излечить от всех болезней. Однако на защиту известного мага и целителя встала целая толпа его единомышленников, которая кидалась на активистов, и даже угрожала перцовым баллончиком. А после того, как Кашпировский дал команду "не выпускать их до приезда полиции" — женщины пытались всеми силами сдержать представителей движения "Сорок сороков", которые, правда, никуда уходить и не собирались.
Женщины не стеснялись выражений, толкались, и утверждали, что Кашпировский — не мошенник, а лечит лучше любых врачей, и вообще деньги они ему принесли сами. Сам целитель в этот момент наблюдал за всем происходящим в окружении нескольких охранников, сидя в одной позе.
Напомним, что ставший знаменитым благодаря советским телеэфирам Анатолий Кашпировский вновь стал проводить свои сеансы исцеления. Одно из первых после долгого перерыва мероприятий посетили около трёх сотен человек. Life.ru публиковал об этом подробный материал. Также Кашпировский напал на журналистов, попытавшихся узнать у него об «эффективности» сеансов. Общественники уже попросили СК РФ проверить мага на предмет мошенничества и неуплаты налогов.