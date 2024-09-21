Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 08:19

Бесы в трансе: Появилось видео скандала с дракой и молитвами на гипносеансе Кашпировского

Члены движения "Сорок сороков" схлестнулись с командой Кашпировского на сеансе

Анатолий Кашпировский вернулся и обещает излечить от всех болезней. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, auddmin

Анатолий Кашпировский вернулся и обещает излечить от всех болезней. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, auddmin

Грандиозный скандал с потасовкой разразился на сеансе главного мага СССР Анатолия Кашпировского. Общественники из движения "Сорок сороков" сорвали выступление гипнотизёра, обвинив его в мошенничестве, а затем начали громко читать молитву на весь зал, чтобы "остановить бесовщину". Кадры оказались в распоряжении SHOT.

Драка на сеансе Кашпировского. Видео © SHOT

Представители движения появились в зале в тот момент, когда Кашпировский пытался ввести в транс зрителей своего очередного сеанса, чтобы излечить от всех болезней. Однако на защиту известного мага и целителя встала целая толпа его единомышленников, которая кидалась на активистов, и даже угрожала перцовым баллончиком. А после того, как Кашпировский дал команду "не выпускать их до приезда полиции" — женщины пытались всеми силами сдержать представителей движения "Сорок сороков", которые, правда, никуда уходить и не собирались.

Женщины не стеснялись выражений, толкались, и утверждали, что Кашпировский — не мошенник, а лечит лучше любых врачей, и вообще деньги они ему принесли сами. Сам целитель в этот момент наблюдал за всем происходящим в окружении нескольких охранников, сидя в одной позе.

Племянник Кашпировского требует от выдуманного канала €1 млн за поклёп на мага из СССР
Племянник Кашпировского требует от выдуманного канала €1 млн за поклёп на мага из СССР

Напомним, что ставший знаменитым благодаря советским телеэфирам Анатолий Кашпировский вновь стал проводить свои сеансы исцеления. Одно из первых после долгого перерыва мероприятий посетили около трёх сотен человек. Life.ru публиковал об этом подробный материал. Также Кашпировский напал на журналистов, попытавшихся узнать у него об «эффективности» сеансов. Общественники уже попросили СК РФ проверить мага на предмет мошенничества и неуплаты налогов.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров