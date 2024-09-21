Бесы в трансе: Появилось видео скандала с дракой и молитвами на гипносеансе Кашпировского

Грандиозный скандал с потасовкой разразился на сеансе главного мага СССР Анатолия Кашпировского. Общественники из движения "Сорок сороков" сорвали выступление гипнотизёра, обвинив его в мошенничестве, а затем начали громко читать молитву на весь зал, чтобы "остановить бесовщину". Кадры оказались в распоряжении SHOT.

Драка на сеансе Кашпировского. Видео © SHOT

Представители движения появились в зале в тот момент, когда Кашпировский пытался ввести в транс зрителей своего очередного сеанса, чтобы излечить от всех болезней. Однако на защиту известного мага и целителя встала целая толпа его единомышленников, которая кидалась на активистов, и даже угрожала перцовым баллончиком. А после того, как Кашпировский дал команду "не выпускать их до приезда полиции" — женщины пытались всеми силами сдержать представителей движения "Сорок сороков", которые, правда, никуда уходить и не собирались.