Племянник Кашпировского требует от выдуманного канала €1 млн за поклёп на мага из СССР
Племянник Кашпировского потребовал 1 млн евро от «владельцев канала SHORT»
Анатолий Кашпировский. Обложка © kashpirovskiy
Представитель Анатолия Кашпировского намерен потребовать 1 миллион евро с некоего телеграм-канала SHORT. Так племянник целителя Юрий Мамаев оценил компенсацию моральных страданий главного целителя СССР, сообщает SHOT. В гневном письме мужчина не смог правильно подобрать слова на русском языке и перешёл на «магический».
«Граждане владельцы Telegram — канала "SHORT"! Методы сбора информации носили выраженный провокационный характер и были направлены на приведение жертвы в состояние нервно - психического дисбаланса ииея конечной целью вызов справедливой агрессии со стороны жертвы в отношении лиц грубо поперающих её право на личную жизнь и конфеденциальность её профессиональных методов работы», — говорится в тексте (пунктуация и орфография автора сохранены).
От корреспондентов SHORT потребовали публичных извинений, удалить все материалы про Кашпировского. Если требования не будут выполнены, Мамаев грозит иском на 1 миллион евро за моральные страдания мага. На всё про всё журналистам даётся 3 суток с 21:00 мск 20 сентября. Сообщение Мамаев написал, сидя в Тбилиси.
Напомним, что ставший знаменитым благодаря советским телеэфирам Анатолий Кашпировский вновь стал проводить свои сеансы исцеления. Одно из первых после долгого перерыва мероприятий посетили около трёх сотен человек. Life.ru публиковал об этом подробный материал. Также Кашпировский напал на журналистов, попытавшихся узнать у него об «эффективности» сеансов. Общественники уже попросили СК РФ проверить мага на предмет мошенничества и неуплаты налогов.