Племянник Кашпировского требует от выдуманного канала €1 млн за поклёп на мага из СССР Племянник Кашпировского потребовал 1 млн евро от «владельцев канала SHORT» 20 сентября, 14:44 Анатолий Кашпировский. Обложка © kashpirovskiy

Представитель Анатолия Кашпировского намерен потребовать 1 миллион евро с некоего телеграм-канала SHORT. Так племянник целителя Юрий Мамаев оценил компенсацию моральных страданий главного целителя СССР, сообщает SHOT. В гневном письме мужчина не смог правильно подобрать слова на русском языке и перешёл на «магический».

«Граждане владельцы Telegram — канала "SHORT"! Методы сбора информации носили выраженный провокационный характер и были направлены на приведение жертвы в состояние нервно - психического дисбаланса ииея конечной целью вызов справедливой агрессии со стороны жертвы в отношении лиц грубо поперающих её право на личную жизнь и конфеденциальность её профессиональных методов работы», — говорится в тексте (пунктуация и орфография автора сохранены).

От корреспондентов SHORT потребовали публичных извинений, удалить все материалы про Кашпировского. Если требования не будут выполнены, Мамаев грозит иском на 1 миллион евро за моральные страдания мага. На всё про всё журналистам даётся 3 суток с 21:00 мск 20 сентября. Сообщение Мамаев написал, сидя в Тбилиси.

Авторы Татьяна Миссуми