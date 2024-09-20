Алгоритм искусственного интеллекта «Нейро-Жириновский» в беседе с Life.ru отказался считать советского экстрасенса Анатолия Кашпировского мошенником и обманщиком. Нейросеть даже напомнила, что СССР развалили «совсем другие гипнотизёры».

Нейро-Жириновский – о возвращении Анатолия Кашпировского. Видео © Life.ru

«Что вы до сих пор имеете против доктора Кашпировского? Разве он самый главный обманщик и мошенник в России? Насколько я помню, великую страну зазомбировали и разворовали совсем другие «гипнотизёры», — заявила нейросеть.