Нейро-Жириновский отказался считать Кашпировского мошенником
Алгоритм искусственного интеллекта «Нейро-Жириновский» в беседе с Life.ru отказался считать советского экстрасенса Анатолия Кашпировского мошенником и обманщиком. Нейросеть даже напомнила, что СССР развалили «совсем другие гипнотизёры».
Нейро-Жириновский – о возвращении Анатолия Кашпировского. Видео © Life.ru
«Что вы до сих пор имеете против доктора Кашпировского? Разве он самый главный обманщик и мошенник в России? Насколько я помню, великую страну зазомбировали и разворовали совсем другие «гипнотизёры», — заявила нейросеть.
Напомним, звезда советских телеэкранов, экстрасенс Анатолий Кашпировский снова начал давать сеансы исцеления. На одну из первых встреч с магом пришло около 300 человек, а всего за несколько дней выступлений он заработал около 6 млн рублей. Теперь экстрасенса просят проверить на предмет мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Подробности читайте на Life.ru.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев