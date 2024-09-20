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20 сентября, 09:02

Нейро-Жириновский отказался считать Кашпировского мошенником

Алгоритм искусственного интеллекта «Нейро-Жириновский» в беседе с Life.ru отказался считать советского экстрасенса Анатолия Кашпировского мошенником и обманщиком. Нейросеть даже напомнила, что СССР развалили «совсем другие гипнотизёры».

Нейро-Жириновский – о возвращении Анатолия Кашпировского. Видео © Life.ru

«Что вы до сих пор имеете против доктора Кашпировского? Разве он самый главный обманщик и мошенник в России? Насколько я помню, великую страну зазомбировали и разворовали совсем другие «гипнотизёры», — заявила нейросеть.

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Напомним, звезда советских телеэкранов, экстрасенс Анатолий Кашпировский снова начал давать сеансы исцеления. На одну из первых встреч с магом пришло около 300 человек, а всего за несколько дней выступлений он заработал около 6 млн рублей. Теперь экстрасенса просят проверить на предмет мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Подробности читайте на Life.ru.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ольга Годуненко
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