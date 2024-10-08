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8 октября, 07:31

Магическая битва века: Целители Кашпировский и Коновалов начали выяснять, кто из них шарлатан

SHOT: Кашпировский назвал целителя Коновалова шарлатаном за плагиат его методики

Анатолий Кашпировский и Татьяна Черниговская. Обложка © kashpirovskiy.ru / VK / Сергей Коновалов

Анатолий Кашпировский и Татьяна Черниговская. Обложка © kashpirovskiy.ru / VK / Сергей Коновалов

Звезда телеэфира 90-х Анатолий Кашпировский пошёл войной на своего коллегу в сфере чудодейственного «исцеления» доверчивых россиян Сергея Коновалова. Поводом для межвидовой борьбы двух конкурентов стали методы, которые новоиспечённый маг использует для «помощи» пациентам и заработка кругленьких сумм. Детали конфликта стали известны SHOT.

Целитель всея СССР оказался недоволен тем, что специалист по «энергетическим сферам» называет себя последователем школы Кашпировского и незаконно использует его наработки. В исполнении Коновалова лечебные практики экстрасенса неэффективны, утверждают представители Анатолия Михайловича, а все обратившиеся к «доктору» за помощью автоматически навлекли на себя дистанционную психологическую программу привязки к болезни и скорой смерти. Спастись от расплаты за нарушение «космического мирового закона» можно лишь одним способом, посетив сеанс «неповторимого оригинала».

«Гражданин Коновалов, представляясь носителем данной авторской методики, является самым омерзительным плагиатором и нарушителем норм как российского, так и международного законодательства», — цитирует SHOT представителей Кашпировского.

Кашпировский объявил войну Черниговской за отказ считать его сеансы научными
Кашпировский объявил войну Черниговской за отказ считать его сеансы научными

Не успел Кашпировский вернуть себе былую славу, как на сцену ворвался новый целитель, маг и чародей Сергей Коновалов. На забитых до отказа «творческих встречах» кумир пенсионеров учит адептов своего движения «совершать прыжки сознания», «впитывать энергию сферы», то есть Бога, и дышать на воду. Эффект от сеансов моментальный — половина пациентов «помолодела» после первой же встречи с «доктором». Однако стоит преображение недёшево: за пять дней Коновалов заработал в Москве свыше 20 миллионов рублей.

Илья Пушкарев
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