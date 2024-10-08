Магическая битва века: Целители Кашпировский и Коновалов начали выяснять, кто из них шарлатан
SHOT: Кашпировский назвал целителя Коновалова шарлатаном за плагиат его методики
Анатолий Кашпировский и Татьяна Черниговская. Обложка © kashpirovskiy.ru / VK / Сергей Коновалов
Звезда телеэфира 90-х Анатолий Кашпировский пошёл войной на своего коллегу в сфере чудодейственного «исцеления» доверчивых россиян Сергея Коновалова. Поводом для межвидовой борьбы двух конкурентов стали методы, которые новоиспечённый маг использует для «помощи» пациентам и заработка кругленьких сумм. Детали конфликта стали известны SHOT.
Целитель всея СССР оказался недоволен тем, что специалист по «энергетическим сферам» называет себя последователем школы Кашпировского и незаконно использует его наработки. В исполнении Коновалова лечебные практики экстрасенса неэффективны, утверждают представители Анатолия Михайловича, а все обратившиеся к «доктору» за помощью автоматически навлекли на себя дистанционную психологическую программу привязки к болезни и скорой смерти. Спастись от расплаты за нарушение «космического мирового закона» можно лишь одним способом, посетив сеанс «неповторимого оригинала».
«Гражданин Коновалов, представляясь носителем данной авторской методики, является самым омерзительным плагиатором и нарушителем норм как российского, так и международного законодательства», — цитирует SHOT представителей Кашпировского.
Не успел Кашпировский вернуть себе былую славу, как на сцену ворвался новый целитель, маг и чародей Сергей Коновалов. На забитых до отказа «творческих встречах» кумир пенсионеров учит адептов своего движения «совершать прыжки сознания», «впитывать энергию сферы», то есть Бога, и дышать на воду. Эффект от сеансов моментальный — половина пациентов «помолодела» после первой же встречи с «доктором». Однако стоит преображение недёшево: за пять дней Коновалов заработал в Москве свыше 20 миллионов рублей.