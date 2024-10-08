Магическая битва века: Целители Кашпировский и Коновалов начали выяснять, кто из них шарлатан

Звезда телеэфира 90-х Анатолий Кашпировский пошёл войной на своего коллегу в сфере чудодейственного «исцеления» доверчивых россиян Сергея Коновалова. Поводом для межвидовой борьбы двух конкурентов стали методы, которые новоиспечённый маг использует для «помощи» пациентам и заработка кругленьких сумм. Детали конфликта стали известны SHOT .

Целитель всея СССР оказался недоволен тем, что специалист по «энергетическим сферам» называет себя последователем школы Кашпировского и незаконно использует его наработки. В исполнении Коновалова лечебные практики экстрасенса неэффективны, утверждают представители Анатолия Михайловича, а все обратившиеся к «доктору» за помощью автоматически навлекли на себя дистанционную психологическую программу привязки к болезни и скорой смерти. Спастись от расплаты за нарушение «космического мирового закона» можно лишь одним способом, посетив сеанс «неповторимого оригинала».